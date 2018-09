Este era el único hombre que tenía permitido romper el protocolo real con la reina Isabel

View this post on Instagram

Son yıllar Nelson Mandela'nın cumhurbaşkanlığı döneminde en büyük sorun, yoksullar için konut yetersizliği ve büyük şehirlerde yaygın olan gecekondu mahalleleriyle baş edilememesiydi. Mandela, 80. doğum gününde Graca Machel'le üçüncü evliliğini yaptı. Hükümet işlerinde sorumluluğu yardımcısı Thabo Mbeki'ye bırakırken, kendisi daha sembolik roller üstlenmeye başladı; uluslararası ortamda Güney Afrika'nın yeni imajının inşasına ağırlık verdi. Bu bağlamda ülkedeki çokuluslu dev şirketleri, yatırımlarını sürdürmeye ikna etti. 89. doğum gününde dünyanın en zor sorunlarının çözümünde danışmanlık yapacak "Akil Adamlar" grubunu oluşturdu. Son yıllardaki belki de en dikkate değer kampanyası, oğlu Makgatho'nun 1995'te ölümünden sonra oldu. Mandela, AIDS salgını konusundaki tabuların hala hakim olduğu ülkede oğlunun AIDS'den öldüğünü açıkladı ve Güney Afrikalıları AIDS'in "normal bir hastalık olduğunu kabullenmeye, bu hastalığı konuşabilmeye" çağırdı. Nelson Mandela son olarak 2010 Dünya Kupası'nın kapanışında halkıyla buluştu. son olarak mandela onca ödülü kabul edip de 2000 yılıyla beraber toplam 11 kez verilen ödül yalnızca bir kez, 1992 yılında Nelson Mandela tarafından geri çevrildi bunun nedenini ise Atatürk ile hiçbir sıkıntısı olmadığını ancakMandela, 1992'de Türkiye'de Kürtlere yapılan ayrımcılıkları gerekçe göstererek Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü reddetti #nelsonmandela