Metro de Santiago inaugura Línea Cero: moderno sistema de estacionamientos para bicicletas

Con el fin de fomentar la intermodalidad entre dos medios de transportes no contaminantes, Metro de Santiago presentó Línea Cero, un sistema con altos estándares de seguridad que permite a los usuarios gestionar el arriendo del estacionamiento usando la aplicación MOVATIC desde su celular.

La iniciativa fue presentada esta mañana por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt y el Presidente de Metro, Louis de Grange, en una actividad en la estación Inés de Suarez de Línea 6, donde se mostró en terreno el funcionamiento de este sistema.

“La bicicleta es un tremendo aporte a la movilidad urbana moderna. Este auge nos plantea un desafío de gran envergadura que como Gobierno ya estamos abordando. Primero, a través de la planificación de nuestras ciudades y además, junto a otros ministerios, intendencias y municipios, fortaleciendo la red de ciclovías existentes y dando a los ciclistas un espacio seguro para transitar. Esto refleja la Línea Cero de Metro” dijo Hutt.

Por su parte, el Presidente de Metro, Louis de Grange destacó que “Metro es, por esencia, un medio de transporte no contaminante. Moviliza a más de 2,5 millones de personas diariamente en trenes que no emiten gases ni partículas directamente al aire. Un ejemplo que grafica muy bien esto: 1 tren de Metro transporta el equivalente a 930 autos. Y un viaje en auto contamina 146 millones de veces más que un viaje en Metro. Por eso, como medio de transporte sostenible y comprometido con la descongestión y descontaminación de Santiago, hemos querido promover la intermodalidad de Metro con otros medios de transporte no contaminantes, como la bicicleta”.

Primera etapa

En una primera etapa, Metro contará con 128 estacionamientos disponibles en cinco estaciones de la Línea 6: Cerrillos (20), Franklin (21), Bío-Bío (19), Pedro Aguirre Cerda (18) e Inés de Suarez (50). A futuro, cuando la Línea 3 comience a operar, se sumarán al sistema las estaciones Puente Cal y Canto, Parque Almagro, Matta y Fernando Castillo Velasco.

El plan de expansión considera llegar a 2021 con un total de 60 estaciones de Metro con este sistema, que se irá implementando progresivamente en etapas.

El nuevo servicio operará durante los mismos horarios de funcionamiento de Metro, de lunes a viernes de 06.00 a 23.00 horas, sábados de 06.30 a 23.00 horas, y domingos y festivos de 08.00 a 22.30 horas.

Cabe mencionar que cuando si el usuario el sistema seguirá cobrando en función del plan contratado hasta que retire la bicicleta. Los estacionamientos de estaciones Inés de Suarez y Franklin, funcionarán en horario permanente, pues no tienen cierre perimetral

¿Cómo usar el sistema ?

Para hacer uso del servicio, los usuarios deberán descargar la aplicación MOVATIC, inscribirse y habilitar el sistema de geo-localización del teléfono, pues la aplicación lo requiere para poder identificar la zona de arriendo y recomendar estacionamientos cercanos.

Posteriormente, y usando la misma aplicación, el usuario podrá reservar el bicicletero que más le conviene. Una vez que llegue al lugar escogido, podrá abrir y cerrar el estacionamiento para ingresar su bicicleta, ya que el teléfono funciona como llave virtual usando tecnología bluetooth.

Los usuarios podrán optar por un plan mensual o bien pagar una tarifa on demand dependiendo del uso que le darán al servicio, escogiendo así la alternativa más conveniente. El plan consiste en el pago de una membresía mensual de $8.990 que permite utilizar el servicio un máximo de 10 horas diarias. Si el usuario excede el número de horas, se aplicará un valor adicional de $800 diarios.

Así, por ejemplo, una persona que utilice todos los días de la semana este servicio para ir a su lugar de trabajo, y deje su bicicleta un máximo de 10 horas diarias en el estacionamiento, pagará cerca de $410 diarios.

La tarifa on demand, en tanto, consiste en el pago de una tarifa base de $500 por los primeros 30 minutos utilizados. Luego, cada 30 minutos adicionales o fracción, son $25. Esta alternativa es recomendable para aquellos usuarios que utilicen esporádicamente el servicio. Para quienes lo usen diariamente le convendrá adquirir un plan mensual.

El sistema opera con medio de pago electrónico, por lo que el servicio sólo se puede pagar con tarjeta de débito o crédito, incluyendo cuenta RUT.