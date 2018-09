Así son las monstruosas maniobras militares que Rusia despliega para atemorizar a sus enemigos

Este martes Rusia dio el vamos a las monstruosas maniobras militares bautizadas como Vostok-2018, en las que también participan los ejércitos chino y mongol, que se extenderán hasta el próximo 17 de septiembre.

En Siberia oriental y en el Extremo Oriente ruso se despliegan 300 mil militares, 36 mil tanques y vehículos de tierra, 80 buques y más de mil aviones tripulados y no tripulados además de helicópteros.

Por su parte, China participa como invitado con tres mil soldados y 30 aviones en Zugol.

Durante la primera jornada se dará prioridad al despliegue de tropas mientras que en la segunda serán los ensayos de lucha antiaérea.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, el "principal evento" se realizará este jueves, sin dar mayores detalles.

#Video Arrival of helicopters and airplanes of the Air Forces of the People's Liberation Army of China to the Eastern Military District before the Vostok-2018 maneuvers kick-off#RusMoD #EasternMD #Helicopters #Vostok2018 #Maneuvres #China pic.twitter.com/QZt94JZdMu

— Минобороны России (@mod_russia) September 11, 2018