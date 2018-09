Empresa que reemplazó a líneas del Transantiago en paro acusa ataques con piedras

Este miércoles a partir de la medianoche 6 de 29 recorridos de Subus iniciaron una huelga bajo el marco de una negociación colectiva con la empresa. Según los sindicatos, fueron 1.200 trabajadores los que paralizaron sus funciones, mientras que la compañía los cifró en sólo 800. Lo cierto es que la movilización impactó a cerca de 700 mil usuarios de San Miguel, San Ramón, La Pintana, El Bosque, La Granja, La Florida, Puente Alto, San Joaquín, entre otras comunas.

Fue en ese contexto en que la compañía decidió implementar medidas como la suspensión de servicios que hacen recorridos con variaciones, como la 204e, 204e, 205e, 207e, 209e, 224 c, además de la 203 en su totalidad, todo con el objetivo de reforzar los servicios que se unieron al paro.

No fue todo: también se pidió el respaldo desde otro operador, STP, compañía que prestó máquinas para reemplazar algunos servicios. Fue precisamente esta empresa la que, a través de su cuenta de Twitter, indicó que registraron ataques con piedras de parte de los trabajadores movilizados.

Apoyo acusa ataques

"Se mantienen apedreo a buses de apoyo a los servicios 209 y 230 en distintos puntos de Avenida Santa rosa en La Pintana y en las inmediaciones de nuestro Terminal Juanita en Puente Alto. Buses vuelven a terminal para ser reparados y genera demora en las salidas de servicio", publicaron.

Publimetro Chile Atentos, usuarios de buses 200 que quieran regresar a casa: hoy no habrá "expresos" y trabajadores seguirán en huelga este jueves Recorridos como 203, 204e, 205e,207e, 209e y 224c fueron suspendidos para apoyar a otros que se encuentran en paro. Otros fueron modificados.

Sin embargo, los trabajadores movilizados desmintieron tales acusaciones. José Grandón, presidente del Sindicato de San Alfonso de Subus -uno de los dos movilizados- indicó a Publimetro que no hubo agresiones. "Llegaron anoche algunos buses a los paraderos (dañados), pero era porque fue 11 de septiembre, no deben olvidar eso. Nosotros no hemos tocado ningún bus, para nada. De repente hay individuos que sacan provecho de algunas situaciones y nos quieren cargar a nosotros, pero no, nada que ver, somos gente de trabajo".

Plan de contingencia

Sobre esta materia, Julio Toyos, subgerente de Asuntos Públicos de Subus, afirmó que se tomaron medidas para disminuir el impacto de la huelga "realizando la eliminación de seis servicios para poder dar mayor frecuencia a otras líneas que hacen los mismos recorridos. La idea es que nadie quede sin cobertura para trasladarse".

De esta forma, además de las líneas suspendidas, se inició una modificación en recorridos como los 210v, 211, 226, 227 y 230, que no operaron por completo.

Piden comprensión

Por último, los trabajadores piden comprensión a los pasajeros. "Nosotros también tenemos familia, hijos que estudian en la universidad, en colegios básicos, tenemos familiares que tienen que comprar remedios, somos como todos. Por favor, a los pasajeros queremos decirles que no estamos enajenados, ni somos un grupo que queremos hacerle mal a la sociedad. Estamos en huelga porque nos vimos en la necesidad", sostuvo Grandón.

Cabe señalar que entre los puntos solicitados por los trabajadores se encuentran aumento de sueldos al 4% del IPC, regularización de salarios de quienes ingresaron después de 2014 y mejores bonos. Como no acusan haber recibido una oferta de la compañía, planean seguir en paro este jueves.