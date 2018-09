La simulación premonitoria que muestra la devastación que dejará el huracán Florence en la Costa Este de EEUU

Hace apenas unos meses, los encargados de prevención de desastres simularon la llegada de un huracán de categoría 4 sorprendentemente similar a la situación real que ahora se desarrolla en un estrecho peligrosamente vulnerable de la costa este de Estados Unidos.

El ficticio “huracán Cora” se abrió paso entre el sureste de Virginia y la bahía de Chesapeake para golpear Washington (D.C.) en un guión creado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) y el Laboratorio Nacional Argonne.

Today's sunrise over the eye of Category 4 #HurricaneFlorence, seen from #GOESEast. #Florence is currently 530 miles southeast of Cape Fear, NC with sustained winds of 130 mph. Latest updates: https://t.co/W96uhxGMGa pic.twitter.com/Iw1J8HXKXi

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 12, 2018