Esfuerzo, solidaridad y compromiso con la comunidad unen a los tres finalistas de Nuevos Héroes 2018

Luego de dos meses de recepción de historias, la iniciativa social "Nuevos Héroes" que desarrolla desde hace 9 años Los Héroes Caja de Compensación, ya tiene a sus tres finalistas. El jurado que tomó esta decisión estuvo compuesto por los periodistas Macarena Pizarro y Rodrigo Guendelman; la directora de Mujer Impacta, María Paz Tagle; el capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck; el presidente de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, Rodrigo Jordán; y el gerente general de Los Héroes, Alejandro Muñoz. Alejandra se mostró satisfecho con las cerca de mil postulaciones que se recibieron en esta edición. “Nuevos Héroes se creó con el anhelo de destacar a todos aquellos que realizan alguna labor social sin esperar nada a cambio y los resultados que obtuvimos en esta versión dan cuenta de que existen muchos héroes anónimos en Chile, lo que además de conmovernos, nos enorgullece profundamente”, expresó.

La constructora solidaria

Guillermina Cataldo (67) es la representante oficial de la categoría adulto mayor. Vive en San Esteban (Región de Valparaíso), sector que se caracteriza por sus construcciones de adobe. Hace 50 años decidió dedicarse a fabricar hornos de barro para subsistir. Con el transcurso del tiempo se percató de que muchos ancianos no contaban con los recursos económicos necesarios para pagar los arreglos de sus casas.

“Llueve mucho en esta zona y los abuelitos sufren durante los meses de invierno, sobre todo aquellos que no tienen dinero para arreglar los techos de sus casas”, cuenta Guillermina, quien no pudo mantenerse al margen de esta realidad y decidió ayudarlos reparando las paredes y los techos de teja de sus domicilios sin cobrarles ningún peso.

El abrigo de los inmigrantes

Dentro de la categoría adultos, el finalista es Ciro Michea (44). En 2017, fundó la campaña “Abriguémonos” con la finalidad de rescatar los colchones que se tiran a la basura para regalárselos a los inmigrantes más vulnerables de Santiago. Asimismo, tiene una fábrica de muebles y reutiliza todos los retazos de las telas para fabricar bolsas ecológicas, que luego vende para comprar fardos de chaquetas de invierno que son donadas a los inmigrantes y chilenos más desfavorecidos.

“Todo comenzó gracias a mis colaboradores venezolanos; me di cuenta de que no tenían ropa de invierno, por lo que les regalé una chaqueta a cada uno. Al cabo de una semana, me percaté de que usaban la misma chaqueta todos los días. Les pregunté si tenían más ropa y la respuesta fue negativa. De este modo, decidí comenzar con esta campaña que hoy día cuenta con cerca de 10 mil miembros en el grupo de Facebook”, explica Ciro.

El colectivero solidario

Finalmente, por la categoría joven, el finalista es Ricardo González (29), un colectivero que transporta a personas de la tercera edad, bomberos y discapacitados completamente gratis en Antofagasta. Así se ha ganado el apodo de “colectivero solidario”.

Todo comenzó hace dos años, cuando se percató de que mayores de edad y discapacitados tenían problemas para transportarse de un lugar a otro porque la mayoría de los colectivos y buses no frenaban al verlos en los paraderos. De este modo, Ricardo decidió llevarlos completamente gratis. “La verdad es que no hay nada mejor que ayudar; eso te da la energía necesaria para seguir trabajando”, concluye.