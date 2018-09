"Si no evacuan van a estar por su cuenta": qué hacen los que se quedan a esperar al huracán Florence

Las bandas exteriores de viento y lluvia de un debilitado pero aún mortífero huracán Florence comenzaron a azotar el jueves Carolina del Norte. El monstruoso avanzaba lentamente a lo largo de la costa sureste de Estados Unidos, donde amenaza con empapar las casas de unas diez millones de personas.

En las zonas para las que se emitieron alertas o avisos de huracán hay 5,25 millones de residentes y 4,9 millones de personas más viven en zonas bajo alertas y avisos de tormenta tropical, dijo el Servicio Nacional de Meteorología.

No estaba claro cuántas personas desalojaron la zona, pero los avisos afectaban a más de 1,7 millones en las Carolinas y Virginia. Las aerolíneas cancelaron al menos mil vuelos.

The #GOESEast Geostationary Lightning Mapper captured this 3-day time lapse of all the lightning strikes in #HurricaneFlorence on its path toward the U.S. (Sept. 10-13, 2018). See more: https://t.co/zU4z4oQcYs #lightningfromspace pic.twitter.com/cSuVWhN4xE

Life-threatening, catastrophic flash flooding and prolonged significant river flooding are likely over portions of the Carolinas and the southern/central Appalachians into the middle of next week, as #Florence is expected to slow down as it approaches the coast and moves inland. pic.twitter.com/AjMMyjMSwm

— NWS WPC (@NWSWPC) September 13, 2018