6 lecciones que dejó la princesa Diana sobre ser la mejor mamá

La princesa Diana pasó a ser un personaje clave de la historia por sus hazañas en defensa de los menos afortunados, por su impecable presencia en la moda y por ser una mujer que enfrentó los obstáculos que la Corona le imponía. Pero para los príncipes William y Harry, Diana era más que la Princesa de Gales, era simplemente su mamá.

Diana era una madre cariñosa a la que le encantaba divertirse con sus hijos y por ellos fue capaz de sacrificar su propia felicidad.

En documental, Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, William y Harry hablan por primera vez sobre la princesa Diana como madre, compartiendo los recuerdos más emotivos con ella.

"Era muy informal y realmente disfrutaba de la risa y la diversión. Fue muy traviesa", afirma Harry.

Su matrimonio con el príncipe Carlo fue una verdadera pesadilla pero su relación le brindó a Diana la oportunidad de tener unos hijos amorosos que la ayudaron a salir adelante.

Diana cautivó la atención del pueblo británico, el mundo y la prensa desde el primer instante.Pese a esa mirada triste, el brillo en sus ojos cada vez que hablaba sobre sus hijos era evidente. Sin duda, la princesa transmitió los mejores valores a sus hijos y con ello, dejó al mundo grandes lecciones sobre ser una buena madre.

Empatía ante todo

"Quiero que mis hijos entiendan las emociones de la gente, las inseguridades, las preocupaciones, los anhelos y los sueños de los demás".

Diana siempre vio por su pueblo y no se ponía frente a ellos como alguien superior, sino como un igual. Por ello, entendía sus necesidades y preocupaciones. A través de la empatía, la princesa logró conectar con la sociedad como ningún otro miembro de la realeza. Hoy, sus hijos William y Harry han demostrado tener esa misma cualidad frente al pueblo y ambos continúan ejerciendo labores altruistas y acercándose a la gente como lo hizo su madre.