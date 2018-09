Gonorrea y VIH encienden las alarmas: ¿Qué otras enfermedades evita el condón?

Los jóvenes no están usando preservativos. Esto nos ha llevado a aumentar las cifras de enfermedades como el VIH. Según data del Ministerio de Salud un total de 5.816 casos de VIH fueron constatados durante el año 2017, lo cual supera en un 96% a los del 2010. Esta no sería la única enfermedad de transmisión sexual que está encendiendo las alarmas.

El segundo Boletín Trimestral de Gonorrea elaborado por el Departamento de Epidemiología del Minsal señala que en 2010 se registraron 1.290 casos de esta enfermedad, pero en 2017 hubo 2.768. Este año se espera que lleguen a los 3000. ¿Qué otras ETS podrían sumarse a este aumento si no se utilizan los preservativos?

Opinión especialista

"La gente no tiene consciencia de riesgo y se exponen a relaciones sexuales no protegidas", señaló a Publimetro, Helena Henríquez, referente técnico del área sexual y reproductiva de la Direccion de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central. "Esto lleva a un aumento de riesgo de contagio de ETS", agregó. Según la especialista, los más afectados serían los adolescentes y adultos jovenes. "Usan el preservativo para evitar el embarazo, pero no como un mecanismo de protección", añade.

Una enfermedad muy presente es la sífilis. Sobre las otras que podrían aumentar su riesgo de contagio al no utilizar condón, podemos mencionar: clamidia, tricomoniasis, herpes, chancro y VPH. Para Henríquez, es relevante el rol de la familia, pero también el rol del colegio a la hora de prevenir. "Se requiere una educación constante y facilidades para acceder al condón", señaló.

Campaña para estudiantes en Santiago

En esta misma línea, la Municipalidad de Santiago lanzó la campaña "PreVIHene", de la mano con de Farmacias Dr. Simi. Están realizando intervenciones con charlas de educación sexual en distintos liceos de la comuna. Dentro de las actividades, matronas visitan liceos dando una charla educativa sobre las principales ETS, como prevenirlas y que hacer en caso de sospechar el padecimiento de alguna.