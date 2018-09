El iPhone X podría convertirse en un apetecido teléfono de colección

El iPhone X, lanzado hace un año, marcó un antes y un después. Primero que todo, fue el teléfono lanzado tras los 10 años desde el primer iPhone. Y para repetir ese sentimiento de "revolución en su diseño" dejaron atrás su botón Home y Touch ID para dar el paso a una pantalla absoluta. No más botones en la zona frontal del equipo. El novedoso diseño fue replicado por distintas marcas, algunas con leves diferencias, otras de manera casi idéntica.

Esta semana Apple lanzó sus nuevos iPhones. En total serán tres equipos llamados XR, XS y XS Max. Pero más allá de las características de cada uno, hubo un hecho no anunciado que llamó la atención de quienes suelen vitrinear en la página oficial de la manzana americana: iPhone X ya no aparece en el catálogo. ¿Podría entonces convertirse en un elemento de colección? "De todas maneras", señaló a Publimetro Mario Romero, editor del sitio especializado en tendencias y tecnología Transmedia.cl.

Un teléfono icónico

Si tienes este equipo, puede ser que en unos años más su valor aumente como elemento coleccionable. / Getty

"Para quienes se compraron, con mucho esfuerzo, el iPhone X este año, el llamado que se está haciendo es a que no se desanimen", señala el especialista.

Más allá de que el iPhone X pueda convertirse en un coleccionable, por ser el primer equipo con este tipo de pantalla y por ser el iPhone del décimo aniversario, Romero destaca que además "ese equipo posee tecnología que estará vigente por al menos tres años".

A esto, se le suma un tercer factor: los teléfonos de Apple son los que mejor reventa poseen. "Esto es algo que ni Samsung, ni Huawei, ni ninguna marca que sea competencia de Apple, puede lograr. Pueden decir que Apple es aspiracional o hasta snob, pero pierde su precio mucho más lento que otros equipos", aclara Mario.

¿Responde a la estrategia comercial de la propia marca? También. Pues jamás se ha visto que a medida que pasan los meses, o tras el lanzamiento de nuevos equipos, Apple rebaje sus precios de manera abrupta.

Vigente tras varios años

"Yo creo que ninguna otra marca puede asegurarte que tras 4 o 5 años su teléfono seguirá vigente", añade el especialista. Aún no hay un comunicado oficial sobre si el iPhone X seguirá o no fabricándose, pero todo apunta a que no. Con esto, sería el iPhone que menos tiempo se mantuvo en producción, aumentando su valor de colección.

Al parecer, desde Apple están preparando todo para cuando finalmente los nuevos modelos lleguen a los puntos de venta. ¿Aún se vende iPhone X? Si. Según Mario Romero, el stock actual podría mantenerlo en tiendas hasta aproximadamente mayo del 2019.

¿Rebajas? Es probable. "Pero no creo que sean muy altas, Apple siempre ha mantenido el valor de sus productos, aunque alguna diferencia habrá, para darle espacios a sus nuevos modelos", añade el especialista. Es así, como el teléfono que dejó atrás los marcos de pantalla y los botones frontales, hoy se hace a un lado para dejar el espacio a la nueva generación de la exitosa manzana.