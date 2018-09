¿Locura de campañas por el 18 de septiembre? A ver si son capaces de recordar las 15 lemas del Gobierno para prevenir todo

Este 18 de septiembre hay al menos 15 campañas de prevención promovidas por organismos gubernamentales para prevenir prácticamente todo: que los que beban no conduzcan; si salen de vacaciones, dejen segura la casa; si va al extranjero, no olvide el pasaporte; si hace un asado, evite incendios; en fin.

Los promotores son desde el mismo Gobierno, pasando por los diferentes ministerios, Carabineros, PDI, organismos como Consaet, Conaf, Senda, entre otros. Es así como cada uno invita a usar hashtag para promover sus campañas en las redes sociales.

#PrepareLaMemoria

De esta forma, aparecen campañas como #DejaElAutoEnCasa, del Gobierno junto al Ministerio de Transportes y Conaset; #PorUn18Seguro de la Subsecretaría de la Prevención del Delito para el autocuidado; #18sinDeudas, del Ministerio de Desarrollo Social junto al Fosis; #LasTareasLasHacemosTodos, del Ministerio de la Mujer, #PlanificaTuViaje, de Obras Públicas; y #ChaoBombillas, de Medio Ambiente.

También aparecen #ViajeroResponsable, de la Cancillería y la PDI; #DisfrutaEl18EnChile, del programa Chile es Tuyo; Fiestas Patrias #PeroConCuidado, del Ministerio Salud; y #18Inclusivo, de Desarrollo Social y el Senda para festejar con personas de la tercera edad.

#SinHashtag

Sin hashtag aparecen "¡Hagamos un asado!", de Vivienda, para usar bien los parques públicos; "18 con alternativas saludables" de Agricultura, para preferir productos naturales; "Tolerancia Cero Alcohol", del Senda y Carabineros; "Mirar, tocar e inclinar", de Carabineros y Banco Central donde se usó a "Billetín" para enseñar a identificar un billete verdadero; y "El mejor incendio es el que no se produce" de Conaf, Carabineros, Bomberos, Onemi y Corma.

#Críticas

Para el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, Cristian Leporati, "con un exceso de información, muchas veces es el objetivo es poco digerible y se pierde".

Sin embargo, agrega que quizás hay otros objetivos. "Tanto para este Gobierno como los anteriores, estos programas no tienen ni un público ni un objetivo determinado, medible. Lo que importa es ver, tras la sumatoria de todo, qué te queda a ti como audiencia o como electorado. Así, al final, como electorado con lo que nos quedamos no es con el fondo; lo que te puede quedar que es un gobierno dinámico, ágil y que está preocupado de la gente y quizás ese es el objetivo, porque no son campañas efectivas en términos de educación".

#RespuestasDelGobierno

Desde la Secretaría General de Gobierno indicaron a Publimetro que la única campaña como tal, con inversión de publicidad tanto en televisión, radio y prensa en general, es que lleva adelante Conaset junto a la Subsecretaría de la Prevención del Delito, que invita a evitar el alcohol al conducir.

Para eso se utilizan dos hashtag: #DejaElAutoEnCasa y #PorUn18Seguro. "Esa campaña se licitó y cuenta con un plan de medios específico", señalaron.

Precisan que lo que hacen los otros ministerios no son una "campaña" como tal, sino que fomentan el envío de mensajes a través de redes sociales con materias vinculadas a sus carteras.

"No confundir campañas globales de comunicación del Gobierno, que incluyen los medios masivos, con los contenidos y enfoques sectoriales que son coherentes a cada ministerio. Si el Ministerio de la Mujer estuviera tuiteando #DejaElAutoEnCasa, dirían que la ministra Isabel Plá no se focaliza en la agenda de género. Estos mensajes buscan reforzar la labor diaria y permanente que cada cartera realiza en favor de los ciudadanos", sentencian.

#Concurso

Bueno, acá mediremos si las recuerdan todas. Las pondremos en una lista y ustedes tendrán que recordar a qué organismo pertenece:

#DejaElAutoEnCasa #PorUn18Seguro #PlanificaTuViaje #ViajeroResponsable #DisfrutaEl18EnChile #18sinDeudas #LasTareasLasHacemosTodos #ChaoBombillas Fiestas Patrias #PeroConCuidado: #18Inclusivo ¡Hagamos un asado! 18 con alternativas saludables Tolerancia Cero Alcohol Mirar, Tocar e Inclinar El Mejor incendio es el que no se produce

Respuestas del concurso

Gobierno, Ministerio de Transportes y Conaset Conaset y Subsecretaría de la Prevención del Delito Ministerio de Obras Públicas Cancillería y la PDI Programa Chile es Tuyo Ministerio de Desarrollo Social y Fosis Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social y Senadis Ministerio de Vivienda y Urbanismo Ministerio de Agricultura Tolerancia Cero Alcohol Carabineros y Banco Central Conaf, Bomberos, Onemi y Corma

¿Cómo les fue?