Jefe del Ejército habló sobre derechos humanos así como de "la modernización y transversalidad" de la institución militar

El Comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, expresó que durante su gestión promoverá la reflexión respecto al actuar de la institución en los últimos cincuenta años en todas las áreas de la sociedad, incluida la de la democracia y los derechos humanos.

En su primera entrevista desde que en marzo asumió el cargo, la autoridad militar afirmó que aspira "a promover un Ejército moderno de cara a la gente, a través de un salto cualitativo en la formación académica, profesional y en la entrega de valores que, haciéndose cargo de su historia, nos permita enfrentar los desafíos que nos presenta una sociedad más exigente y demandante".

Consultado por el llamado que le hizo a los oficiales y suboficiales de no expresar sus opiniones políticas públicamente, Martínez sostuvo que "yo le he dicho al personal que está estrictamene prohibido emitir opiniones políticas en redes sociales o en cualquier plataforma donde se les identifique como parte del Ejército. Ellos no pueden hacerlo, porque tienen la potestad de las armas. El único momento que tienen para expresar su posición política es en la cámara secreta y en el voto. Y ojalá que nadie de su círculo sepa cuál es su tendencia política y su candidato".

Asimismo, el también magister en Ciencias Militares aseguró que desde su perspectiva social, "el Ejército no puede ser visto como perteneciente a un sector político o a una parte de la sociedad. El Ejército debe ser considerado transversal. Una de las tareas que me he dado para estos cuatro años es trabajar incansablemente para que el Ejército sea percibido como perteneciente a todos", agregó.

Igualmente, en la entrevista publicada por El Mercurio, el general defendió el financiamiento que destina el Gobierno a las Fuerzas Armadas y se refirió al millonario fraude que se produjo al interior de la institución.

En otro tema contingente, el general Ricardo Martínez se refirió a distintas materias relacionadas con los derechos humanos y los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. "La gente que perteneció al Ejército, oficiales y suboficiales, y que hoy esán presos en Punta Peuco o Colina Uno, están ahi producto de una sentencia judicial que debe ser respetada por todos y obviamente por el Ejército", afirmó el Comandante en jefe del Ejército.