Conductor de Uber fue a buscar borracho a su pasajero: cliente decidió manejar el auto y lo mandó a dormir al asiento del copiloto

Surya Oruganti llegó al aeropuerto de la ciudad india de Bangalore, en donde estaba el Uber que había reservado para que lo fuera a buscar.

Sin embargo, apenas vio al conductor supo que dos cosas estaban mal: no era el mismo que aparecía en la foto que le proporcionaba la aplicación y más encima se encontraba completamente borracho.

Ante esto, según consigna el Daily Mail, decidió que él mismo iba a manejar y mandó a dormir al asiento trasero al ebrio chofer. Todo esto lo relató en su cuenta de Twitter.

"El viaje de regreso desde el aeropuerto de Bangalore no fue exactamente lo que esperaba. El conductor estaba ebrio y adormecido. Tuve que tirar del automóvil hacia un lado y conduje todo el camino a casa", señaló en la publicación en la cual adjuntó a la cuenta oficial de la aplicación en la India.

La respuesta en tanto llegó después de 20 horas, y no fue del agrado de Surya, ya que prácticamente lo retaron. "No debería conducir un taxi porque es un problema de seguridad", le dijeron.

Pero las críticas hicieron que el servicio nuevamente se refiriera al hecho, en esta ocasión mediante un comunicado al sitio The News Minute.

"Este es un incidente lamentable y preocupante. Si bien tomamos todas las medidas posibles para garantizar que los conductores al volante coincidan con la persona que se muestra en la aplicación, en casos excepcionales cuando esto no sucede, alentamos a los pasajeros a cancelar sus viajes de inmediato y reportar el problema en la aplicación, por lo que se pueden tomar acciones inmediatas".

"Al conocer este incidente, se eliminó el perfil del controlador de la aplicación y estamos investigando el asunto. Estamos listos para ayudar aún más al cliente y a la aplicación de la ley según sea necesario", expresaron.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM

— Surya Oruganti (@suryaoruganti) September 9, 2018