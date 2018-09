Desde un mini zoológico hasta decenas de autos de lujo: así era la vida de los narcos detenidos en Pirque y San Ramón

Pablo Escobar no sólo era famoso en Colombia por regalar casas a los que tenían bien poco en Medellín, sino que también por construir una parcela con un zoológico que tenía hipopótamos, cebras y otros animales exóticos. Una imitación al zar de droga de Colombia era lo que pretendían hacer los miembros de una banda compuesta por 15 personas y que se dedicaba al narcotráfico en el sector sur de Santiago.

Al menos 13 inmuebles ubicados en su mayoría entre San Ramón y Pirque, 19 autos entre los que se encuentra una decena de vehículos de lujo, además de una parcela con un mini zoológico era parte de lo que tenía en su poder la banda de "Los Viejos Robles" que este viernes fue detenida por un equipo interdisciplinario de la PDI.

Camélidos y distintos tipos de aves era lo que tenía la banda, todo resguardado bajo la fachada de un "camping" que sólo servía para lavar dinero. Eso es lo que explicó el comisario Cristian Cerón leal, jefe de la Brigada Investigadora de Lavados de Activos Metropolitana de la PDI.

"Tenía una laguna artificial, tenía alguna cantidad de animales para la observación y tener ciertos lujos", precisó el detective.

Detención

Según detallaron desde la policía civil, la banda operaba con un sistema más o menos conocido a nivel internacional: vendían droga y usaban empresas como el camping y servicio de transportes de carga como "fachadas" para así justificar los ingresos obtenidos por la venta de las sustancias ilícitas. No era todo: también tenían inversiones bancarias como fondos mutuos con los que "lavaban" el dinero.

La detención pudo darse tras las Fiestas Patrias en un operativo coordinado que permitió que el líder de la banda, identificado como Jaime Alejandro Varas Velásquez (41) y su pareja Jacqueline Beatriz Jaque Colipán (43) fueran aprehendido. Las otras 12 personas cayeron porque la mayoría eran familiares de estos dos o bien, trabajaban en las empresas de fachadas usadas por la banda.

Millones incautados

Así las cosas, al momento de la detención de toda la banda se incautó 113 kilos de drogas y cerca de US$2,2 millones.

"Se ha podido acreditar la existencia de aproximadamente 13 inmuebles adquiridos por el tráfico de drogas, 19 vehículos además de inversiones en fondos mutuos, dinero que haciendo a $1.520 millones de pesos", precisó Cristián Galdames Campos, fiscal jefe de la Fiscalía Antinarcóticos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Por su parte, el detective Cerón precisó que "a través de los años utilizaron el mercado financiero para realizar algunas inversiones o depósitos en fondos bancarios y eso nos demuestra que hay una manera de operar más especializado".

Ostentaban mucho

Según Cerón, una de las cosas que llamó la atención en este caso era los grandes lujos que tenía esta banda en una de las propiedades que forjaron a propósito de la venta de droga.

"Lo particular, este sitio destinado como camping, no demuestra las operaciones que sustentan todo el patrimonio que tiene esta organización", indicó.

A eso agregó que "este tipo de ostentación o alejamiento de las propiedades no es extraño en los imputados por estos delitos. Hay que entender que el crimen organizado quiere subir el estatus que tienen en el origen y en la forma que se relacionaban con los vecinos. Por eso no es extraño que, en otra de las propiedades, se encontrara una estructura que se alejaba totalmente de la línea de arquitectura del resto de las casas de esa población. Había sido modificada totalmente, no era igual a las que estaban colindantes. Es muy común encontrar facilidades de vida que es distinto al que tiene el común de las personas".

Justicia

Por último, los detenidos quedarán a disposición de la Justicia donde desde Fiscalía pedirán prisión preventiva a causa de la posibilidad de escape de los detenidos.

Desde la PDI, por su parte, aclaran que esta banda es una de las más grandes detenidas en este segundo semestre del año, por lo que trabajarán para agilizar la entrega de antecedentes al Ministerio Público.