Mujer que acusó de intento de violación al juez favorito de Trump aceptó llevar su testimonio al Congreso

Las acusaciones de abuso sexual siguen rondando al mandato de Donald Trump. Primero fue su ex jefe de campaña, Corey Lewandowski, luego una decena de mujeres que acusaron al propio mandatario de acoso y ahora es su juez favorito y candidato para asumir la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, quien se ve en el medio de la polémica.

Christine Blasey Ford, profesora de psicología de 51 años, acusa a Kavanaugh de haber intentado violarla en una fiesta en 1982, cuando ella tenía 15 y él 17. El juez, por su parte, lo niega de manera tajante, mientras se alza como una de las cartas para asumir el Tribunal Supremo con cargo vitalicio si así se determina en el Senado.

Pero las acusaciones lo cambian todo. Trump, que ve en la designación del juez conservador y republicano una pieza clave para llevar a cabo su mandato sin mayor oposición, salió en defensa de Kavanaugh en su estilo: sin medir palabras en Twitter. Primero, defendiendo la honorabilidad de su protegido y luego poniendo en duda la credibilidad de Ford.

"El juez Brett Kavanaugh es un buen hombre, con una reputación increíble, que está bajo asalto por políticos de la izquierda radical que no quieren saber las respuestas, solo destruir y retrasar", dijo primero, acusando una estrategia política detrás de la acusación. Luego, profirió un tuit que encendió los ánimos ayer: "No tengo dudas de que si el ataque a la doctora Ford fue tan malo como ella dice, se habrían presentado cargos de inmediato con las autoridades locales por ella misma o sus cariñosos padres".

Sus palabras encendieron las redes sociales en Estados Unidos, acusando al mandatario de no entender el que las víctimas tarden tantos años en denunciar es un hecho habitual. Por lo mismo, se volvió trending en ese país el hashtag #WhyIDidntReport (por qué no denunciamos).

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018