Este soldado fue a ayudar a las víctimas del huracán Florence y cuando regresó, encontró su casa vacía y saqueada

Florence arrojó casi un metro (3 pies) de lluvia en Carolina del Norte durante su lento paso por el estado, lo que dejó ciudades inundadas, caminos cerrados y decenas de muertos.

Decenas de miles de personas recibieron órdenes de desalojar las comunidades próximas a ríos en Carolina del Norte. En New Bern, 4.300 viviendas quedaron anegadas, un tercio del total en la ciudad.

Antes de la tragedia, hubo una gran movilización de personal militar y de la Armada para prestar la ayuda que se requiriera en rescates, en la atención de víctimas y en la reparación de los daños provocados por los vientos, las marejadas y las inundaciones. A ese masivo llamado atendió Luis Ocampo un médico de la Armada de Carolina del Norte.

Después de días del trabajo de ayudar a otros, sin embargo, la tragedia para este militar que lleva en oficio seis años no terminó. Al regresar a su hogar, ésta había sido saqueada.

RESCUERS HOME RANSACKED: This Charlotte National Guardsman was away helping victims of Hurricane Florence. He came home to a burglarized house!

In one day, family and friends raised nearly $15,000, thanks to donations from nearly 400 people: https://t.co/Zx1Cury0e3 pic.twitter.com/ZCwpnIdLnJ

— Kristin Leigh (@KristinWSOC9) September 23, 2018