¿A punto de estallar? La polémica entorno al monstruoso volcán Katla que estaría amenazando a Islandia

Durante el fin de semana se publicaron una serie de artículos asegurando que el monstruoso volcán Katla estaría "a punto de estallar" opacando catástrofes anteriores. Sin embargo, la científica a cargo del estudio salió a desmentir esta versión y a acusar a los medios de alarmistas.

La serie de noticias se basaron en el estudio realizado por Evgenia Ilyinskaya, de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, y sus colegas, publicado en la revista Geophysical Research Letters.

Los especialistas evaluaron la cantidad de CO2 que actualmente está liberando el volcán Katla, cubierto por 1,524 kilómetros de hielo glacial, y descubrieron que "el volcán Katla en Islandia es una fuente globalmente importante de dióxido de carbono atmosférico (CO2) a pesar de que anteriormente se suponía que era un emisor de gas menor".

"Mostramos que Katla, un volcán subglacial altamente peligroso que hizo erupción por última vez hace cien años, es una de las mayores fuentes volcánicas de CO2 en la Tierra, liberando hasta cinco por ciento de las emisiones volcánicas mundiales totales", afirman, según recoge Newsweek.

No obstante, el Sunday Times indicó que los hallazgos sugerían que el volcán estaba "a punto de estallar" y que sus cenizas superarían las del volcán Eyjafjallajökull en 2010 que causó un caos global.

La serie de artículos publicados alrededor de todo el mundo sobre el estudio que analizó el CO2 del volcán Katla desató la furia de la científica Evgenia Ilyinskaya.

"Increíblemente decepcionante ver que @ thesundaytimes han ido por la ruta de los tabloides basura. Este artículo desinforma a sus lectores y me socava como científico y especialista en mi campo. Un trabajo vergonzoso. Más en Thread", expuso la especialista.

Incredibly disappointing to see that @thesundaytimes have gone down the route of trashy tabloids. This article misinforms their readers and undermines me as a scientist and a specialist in my field. Shameful job. More in thread pic.twitter.com/H9eBs7CbkP

Ilyinskaya especificó que "en una conversación de 20 minutos con este periodista he dicho explícitamente que: a) no estamos en posición de predecir si # Katla está "a punto de estallar" o que "magma está construyendo"-incluso expliqué que algunos informes anteriores sobre esto han sido erróneamente informar de este".

"Y que la interrupción del tráfico aéreo en caso de una #erupción es poco probable que sea tan grave como en 2010. Usted les está mintiendo a sus lectores", puntualizó.

Naming and shaming this scaremongering article. I said explicitly that we are in no position to say whether or not #Katla #volcano is ready to erupt; and that air traffic disruption in case of an #eruption is unlikely to be as serious as in 2010. You are lying to your readers https://t.co/zyE5hFQQDb

— Evgenia Ilyinskaya (@EIlyinskaya) September 23, 2018