Revelan impactante antecedente en caso de mujer estrangulada por pareja: fue enero a denunciarlo por violencia y desestimaron la acusación

La mujer estrangulada ayer en la madrugada por su pareja en la comuna de El Bosque concurrió el 29 de enero pasado a la Fiscalía Metropolitana Sur, para declarar ante la fiscal Erika Maira por una denuncia de violencia psicológica que presentó contra el sujeto. La fiscal desestimó un maltrato habitual y no inició una investigación.

La información aparece hoy en La Tercera, que consigna que Rosa Blanca Martínez Duarte, de 58 años al momento de su muerte, declaró ese día contra su pareja Álex Dejaiffe Yáñez (59), por presunta violencia psicológica reiterada. Ante la fiscal Maira, la mujer aseguró haber recibido una carta de su marido en que él amenazaba con el suicidio a causa de su rechazo.

“Yo no quería tener nada con él, ya no quería vivir más (…). Él siempre me anda molestando, no me deja tranquila, me dice que es obligación mía pasarle cosas, porque él también es dueño; también le da por hablarme súper tarde, después de que yo he trabajado todo el día y eso a mí me cansa, porque es de todos los días”, indicó la mujer en su testimonio, junto con asegurar que presentó la denuncia al creer que el hombre se mataría: “No quería sentirme culpable después por lo que pudiera hacer”, declaró en esa oportunidad, según informa el diario.

Publimetro Chile Femicidio en El Bosque: Sujeto estranguló con un alambre a su pareja y luego llamó a su hijo mayor para confesar el crimen Tras usar un alambre para estrangular a su pareja, el hombre llamó al hijo mayor de ambos para reportarle lo sucedido.

La publicación añade que Maira -quien asumió el 3 de septiembre como gerenta de la División de Víctimas de la Fiscalía Nacional- desestimó que los hechos relatados por Martínez fueran constitutivos de maltrato habitual, por lo que desechó iniciar una investigación.

Su decisión fue aceptada por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, pese a que en una primera oportunidad el Tribunal de Familia al que acudió la víctima determinó la salida del cónyuge del domicilio y emitió una prohibición de acercamiento. De esta forma, la única opción para que se iniciara una causa penal ocurriría si la mujer presentaba una querella, lo que nunca ocurrió.

A nueve meses de este episodio, Álex Dejaiffe asesinó a Rosa Martínez. Tras 20 años de convivencia, en la madrugada de ayer el hombre -con antecedentes previos por consumo de drogas y porte de armas- la estranguló con un cable eléctrico y luego intentó quitarse la vida con el mismo elemento.

Carabineros logró frustrar el suicidio. Pese a que la mujer fue encontrada tendida en la cama con signos vitales, las maniobras de reanimación no pudieron evitar su muerte. Rosa se convirtió en la víctima de femicidio número 28 en lo que va de este año.

“Le deberían haber prestado ayuda cuando la pidió. Hubo una medida cautelar que duró tres meses, pero no hubo seguimiento. Siempre que hay vulnerabilidad la justicia no actúa”, señaló una familiar de la víctima a La Tercera.

A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional respaldó el proceder de Maira como fiscal y aseguró que “la decisión de no iniciar investigación se resolvió en virtud de los antecedentes que el Ministerio Público tuvo a disposición en ese entonces como resultado de la declaración presencial de la víctima, quien no relató hechos constitutivos de delito”.

Además, indicó que a la mujer se le aplicó la pauta de riesgo de violencia intrafamiliar, asegurando que este instrumento es validado por el Ministerio Público y las policías, el que arrojó como resultado un bajo riesgo, lo que motivó “la decisión de término de la causa”.

No obstante, desde el ente persecutor manifestaron su pesar por el desenlace que tuvo el hecho: “El Ministerio Público lamenta profundamente lo sucedido esta madrugada, toda vez que para nuestra institución siempre ha sido y será de máxima prioridad la persecución de delitos en contexto de violencia intrafamiliar y la protección de sus víctimas”.