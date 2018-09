"Lo lamento Presidente, no puedo acompañarlo": Las razones del primer quiebre en el equipo de Bolivia ante la Haya

El presidente Evo Morales asistirá el próximo 1 de octubre a La Haya para la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda contra Chile y decidió hacerlo acompañado de cuatro ex presidentes a quienes el Gobierno invitó, sin embargo, uno de ellos, Jaime Paz Zamora, descartó ir y lo acusó de debilitar la fuerza y la razón de la demanda marítima por insistir con la reelección.

El ex presidente Jaime Paz Zamora anunció desde su Twitter que no viajará a La Haya a escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima boliviana. “Lo lamento presidente (Evo Morales). No puedo acompañarlo a La Haya. Sólo el Estado democrático de derecho genera obligación ciudadana y unidad nacional”, indicó.