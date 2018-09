Piñera se reunirá con el Secretario General de la ONU: ayer lo hizo Evo quien dijo que "confirmó su apoyo a nuestro proceso"

Justo a un día desde que Evo Morales se reuniera con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el Presidente Sebastián Piñera hará lo propio durante la jornada de este miércoles a las 13:00 (hora de Chile).

El encuentro se realizará bajo el marco de la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas y se dará luego que el mandatario andino señalara que el portugués le había manifestado su respaldo al proceso boliviano.

"Agradable reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha confirmado su apoyo y defensa a favor de nuestro proceso boliviano. También ha destacado los esfuerzos del pueblo boliviano por las transformaciones sociales, económicas y políticas", indicó Evo tras ese encuentro.

Sin embargo, cabe precisar que las palabras elegidas por el mandatario andino no indican, por el momento, que se hiciera referencia ni a la demanda marítima, ni al proceso de lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que se dará a conocer el próximo 1 de octubre.

De hecho, enfatizó que el "apoyo y defensa" apunta a materias sociales y políticas.

Donde sí se espera que haga una referencia explícita a la demanda marítima, es el discurso que ofrecerá Morales a las 19:00 en el salón plenario de las Naciones Unidas.

Tal como confirmó el canciller boliviano, Diego Pary, la solicitud de un acceso al Pacífico estará presente en la exposición del mandatario andino.

Sobre la reunión de Piñera con Guterres, por el momento, se sabe que se gestará en la secretaría general, en el piso 2 de Edificio de Naciones Unidas.

Lo más probable es que en esta oportunidad, el Mandatario se dedique a conversar mayormente materias que atañen a ambos países.

Por último, para este miércoles el Mandatario tiene una cargada agenda de reuniones. Ya en la mañana mantuvo una "trilateral" con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el de la primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinta Ardern.

Lo que viene son reuniones con importantes líderes internacionales donde destaca la reunión de las 15:30 (hora de Chile) donde conversará con el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.

Nice meeting with the Secretary-General of the United Nations @antonioguterres that has confirmed his support and advocacy in favor of our Bolivian Process. He has also stressed the efforts of the Bolivian people for the social, economic and political transformations. pic.twitter.com/FL2lz8EKG1

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 26, 2018