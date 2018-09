"Te pillamos po' compadre": senador mexicano sorprendido en chat sexual y misógino durante sesión en el Congreso

Repudio generó en México las imágenes de un senador sorprendido teniendo un chat sexual y misógino por teléfono celular durante una sesión del Senado.

El senador por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN) fue fotografiado texteando aparentemente con amigos acerca de la foto de una joven en ropa interior, cuando el Senado recibía un informe del secretario de Hacienda.

La imagen, publicada el martes por el diario El Universal, parece mostrar una discusión acerca de cómo les gustaría tener relaciones sexuales con la joven. Los dos parecen usar emojis de cerdos durante el chat. En ese momento, el Senado recibía un informe del secretario de Hacienda.

Que explique el Senador #IsmaelCabezaDeVaca @SenadoresdelPAN que a que se refiere: "me la quiero zumbar"? esos panistas son más promiscuos!!! pic.twitter.com/kIe8V3JVlE — ARCANUM.·.™ (@algomo) September 26, 2018

En la plática realizada un grupo de WhatsApp llamado Three Amigos, un usuario denominado “Manito” escribe: “Pásame el cell del padrote, no seas gacho, ya me la quiero zumbar”. A lo que Ismael García Cabeza de Vaca contesta: “Ya somos 2”.

Ante esta situación, Martí Batres, presidente del Senador, informó que solicitó a las áreas jurídicas del Senado para que analicen la situación y proceder según lo conducente.

Respecto al caso del senador panista Ismael García Cabeza De Vaca, instruí a las áreas jurídicas del @senadomexicano para que analicen la situación y determinen lo conducente. — Martí Batres (@martibatres) September 26, 2018

El martes por la noche, García Cabeza de Vaca publicó una “sincera disculpa”, señalando que “no debí participar en una conversación claramente misógina”.

Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras Más allá de una broma inapropiada, nunca tuve otra intención — Ismael Cabeza deVaca (@IGCabezadeVaca) September 26, 2018

"No soy escort"

Por su parte, Fernanda Moreno, nombre de la joven que aparece en las fotografías, aclaró a través de su cuenta de Instagram que ella no es escort y lamenta que el legislador haya hecho mal uso de su imagen.

“Que a un diputado (senador) le encontraron fotos mías y que él está preguntando por quién es el padrote… o una chingadera así. No soy escort, no sé porque este diputado tenía una foto mía, no sé si alguien está usando mis fotos para causarme algún daño”, dijo la joven en Instagram.

Fernanda dice que ella es estudiante de universidad, tiene novio y familia. Además pidió a las demás usuarias que tengan cuidado con el contenido que suben a redes sociales.