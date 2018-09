El simple acto de Meghan Markle que escandaliza a la realeza pero saca aplausos y críticas en redes sociales

Hace un poco más de cuatro meses que la ex actriz estadounidense Meghan Markle forma parte oficial de la familia real británica, tras su boda con el príncipe Harry, sin embrago, por el poco tiempo que lleva aún no maneja todos los protocolos reales que exige la monarquía .

Este miércoles, la duquesa de Sussex fue captada rompiendo una de las normas reales con un simple acto en medio de su primer acto oficial en solitario.

A su arribo a la Royal Academy of Art en Londres, la ex actriz bajó de un auto negro que la transportaba y cerró ella misma la puerta de su propio vehículo. Si bien es algo común para nosotros los plebeyos, para la monarquía es algo impensado.

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) September 25, 2018