Y se acaba el plazo para inscribirse: ya 11,5 millones de personas han recibido los $7 mil de la colusión

A cuatro días que termine el plazo para inscribirse para recibir el pago de la compensación por el papel higiénico, 1.556.527 consumidores se han inscrito en el sitio www.micompensacion.cl

Y es que las personas que aún no lo han realizado el trámite, tienen hasta este domingo 30 de septiembre y, de no hacerlo, perderán su derecho a recibir este dinero.

Respecto al pago en general, hasta la fecha, 11.543.414 consumidores, de un universo de cerca de 13 millones 347 mil potenciales beneficiarios, ya han recibido el dinero de la compensación del papel higiénico. Esto es, el 86% del universo total que cumple con los requisitos.

Por su parte, alrededor de 1 millón 460 personas tienen el dinero disponible para ser retirado, que corresponden a 1 millón 120 mil del IPS y a 340 mil personas que aún no han concurrido a CajaVecina.

Para el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, ha sido un proceso complejo, inédito y único en su tipo, considerando la gran cantidad de personas beneficiadas y los montos involucrados. No obstante, se ha desarrollado con normalidad y sólo el 0,16% ha presentado algún problema en la inscripción o pago, los que se han ido resolviendo caso a caso.

Aunque el proceso de inscripción se cierra el 30 de septiembre, todas las personas que tuvieron algún problema, por ejemplo, al intentar inscribirse en el sitio web, hayan interpuesto algún reclamo ante el Sernac o realizado algún requerimiento al respecto, recibirán el dinero a través de CajaVecina.

Del Villar valora positivamente el nivel de inscripción, pues “por una parte, demuestra interés de los consumidores por ejercer su derecho, pero también hay un grupo importante que probablemente ha preferido que los montos lleguen a las manos de las personas más vulnerables al final del proceso”.

Sin embargo, hizo un llamado a los consumidores que cumplen con los requisitos y que aún no se han inscrito, a realizar el trámite antes del cierre del plazo, para poder recibir este monto. “Recordemos que aquí se está reivindicando el derecho de los consumidores a un mercado justo y transparente”, indicó la autoridad.

Hay que recordar que esta compensación suma 150 millones de dólares, monto que se consolidó en una mesa técnica tras ponderar los resultados de diversos informes económicos. Los intereses generados, como lo manda el acta de acuerdo, deben ser utilizados para el costo de la implementación del proceso de inscripción y pago.

Una vez terminado el proceso, se realizará una auditoría externa para validar la efectividad, transparencia y correcto uso de los recursos.

Detalle de los pagos

Por tipo de beneficiado, el caso del IPS, se trató de un universo aproximado de 2,2 millones y a la fecha, 1.080.000 de personas ha retirado el dinero a través de los distintos tipos de pago que posee esta institución.

Queda pendiente un grupo de 1 millón 120 mil personas, y probablemente se trate de usuarios que prefieren ir a retirar de una vez los distintos beneficios recibidos.

Por su parte, los beneficiarios de BancoEstado, esto es, quienes tienen los productos financieros Cuenta Corriente, Chequera Electrónica y/o CuentaRUT, un universo total de 9 millones 318 mil personas, ya cuentan con la plata en su poder.

En el caso del público general, del 1.556.527 consumidores que se han inscrito hasta la fecha, 59% ha optado por retirar el dinero a través de CajaVecina, mientras que un 41% prefirió trasferencia a cuentas de otros bancos.

De las 921.637 personas que optaron por la primera opción, 581 mil ya retiraron el dinero, faltando alrededor de 340 mil que concurran a buscarlo. Por su parte, quienes optaron por transferencias, actualmente, y de acuerdo a las fechas de inscripción, se ha realizado 563.904 abonos, restando alrededor de 71 mil personas que reciban el monto, depósitos que se concretarán en los próximos días.

En tanto, quienes se inscriban durante estos días y opten por CajaVecina, podrán retirar el dinero diez días hábiles después del trámite, teniendo un plazo de hasta seis meses, mientras para las personas que escojan transferencia bancaria, el pago será realizado después de 15 días hábiles.

El dinero que quede como remanente, esto es, aquel que le correspondía a quienes no se inscribieron, así como el monto de las personas inscritas que no lo retiren, además del saldo no utilizado de los intereses generados mientras el dinero estuvo depositado en el BancoEstado, será distribuido entre abril y mayo del próximo año entre las personas más vulnerables del país a través del Instituto de Previsión Social.