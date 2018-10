Ex sacerdote Precht envía comunicado y niega acusaciones de abuso sexual

El ex sacerdote Cristián Precht emitió una declaración pública en la que niega las acusaciones por abuso sexual en su contra, luego que el pasado 15 de septiembre el Arzobispado de Santiago informara que el hoy ex religioso fue expulsado del ejercicio sacerdotal por decisión del Papa Francisco.

"Comparto este comunicado en días muy dolorosos para mí. Un decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, establece que he sido 'dimitido del Estado clerical'. Este hecho trastoca duramente el sentido de mi vida que se ha expresado en más de cinco décadas en actividades propias del ministerio sacerdotal", señaló Precht en el texto.

"Espero seguir aportando en la sociedad, como en la Iglesia, un servicio a la vida, la reconciliación y la solidaridad, vocación de cada cristiano y de todo ciudadano, sin perder la esperanza de revertir este castigo que se me ha impuesto", agregó.

"Por otra parte, me veo en la obligación de desmentir las acusaciones que, en diversos medios de comunicación, ha hecho el Sr. Jaime Concha. Entre otras cosas dice haber sido abusado sexualmente por mí, en una Confesión sacramental, cuando era alumno de un Colegio marista", indicó Precht.

"Eso no es verdad. Yo no conozco al Sr. Concha. En todo caso afirmo bajo juramento que jamás he faltado a la santidad de tan gran Sacramento".

"Seguiré cooperado con la justicia, como siempre lo he hecho, y confío plenamente en que ella establecerá la verdad de los hechos", sostuvo el ex sacerdote.

"Agradezco las innumerables muestras de apoyo de gente que cree en mi palabra", concluye la declaración pública.