Ex canciller Heraldo Muñoz: "Evo Morales no aceptará la sentencia si no le conviene"

El lunes desde las 10:00 horas finalmente se conocerá la decisión de los integrantes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para la demanda presentada por Bolivia en contra de Chile. Las autoridades de ambos países han dado señales acerca de la forma en que reaccionarán tras el resultado y cuáles serán los pasos a seguir.

En esa línea, el ex Canciller durante el último periodo de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, apunta en primer lugar que "no es prudente especular" con los que definirá el tribunal, aunque acota que al día siguiente de la lectura del fallo "Chile seguirá siendo exactamente el mismo, con su territorio y población resguardadas".

Respecto de lo que podría pasar, el presidente del PPD sostiene que "evidentemente, una obligación con resultado predeterminado. Pero eso sería exactamente lo contrario a lo que la Corte estableció en el párrafo 33 de la sentencia sobre la Objeción Preliminar, que explicitó que aún si la corte determinase la existencia de una obligación de negociar, no le correspondería a la corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviese lugar como consecuencia".

En declaraciones a El Mercurio, Muñoz precisa que no teme un fallo salomónico como el que ocurrió en el caso de la demanda peruana. "Son dos casos muy diferentes", precisa.

"Morales no aceptará la sentencia si no le favorece"

El ex Canciller se pronunció además sobre la reacción del Presidente Evo Morales, una vez que se lea la sentencia.

"No aceptará la sentencia si no lo favorece, aunque se declarará vencedor en cualquier otro escenario intermedio. Ya expresó, con su habitual candor, que si las cosas que si las cosas no salen bien en La Haya, tiene otras alternativas en vista".