Tragedia camino a una fiesta de cumpleaños: por qué fue tan letal el accidente de limusina en Nueva York

Una limusina con cuatro hermanas, otros parientes y amigos que iba rumbo a una celebración de cumpleaños, se pasó un semáforo en rojo y embistió una camioneta estacionada, causando la muerte de las 18 personas al interior del vehículo y otros dos peatones, informaron el domingo funcionarios y parientes de las víctimas.

El accidente del fin de semana, fue el más letal en casi una década en Estados Unidos. El choque hizo que un tranquilo sábado se convirtiera en un caos en un popular destino rural con turistas disfrutando de las hojas otoñales.

Carretera letal

Las hermanas, sus esposos y sus amigos decidieron contratar un auto de lujo para ir camino a la celebración de 30 años de la más joven. “Hicieron algo responsable al contratar la limusina para no tener que conducir a ningún lugar”, indicó la tía de las fallecidas, Barbara Douglas, a la prensa el domingo

Sin embargo, todo resultó peor. La limusina Ford Excursion 2001, conducida por Scott Lisinicchia (53), transitaba en dirección al suroeste en la Ruta 30 en Schoharie, a unos 270 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, a eso de las 2 de la tarde cuando no se detuvo en la parada de la Ruta 30A, dijo el primer superintendente adjunto de la policía estatal Christopher Fiore en conferencia de prensa en Latham, Nueva York.

A la alta velocidad se suma que la tragedia ocurrió en una zona que acostumbra a protagonizar violentos accidentes. Dos carreteras estatales se encuentran al pie de una colina empinada con una intersección en forma de T. El lujoso vehículo pasó a gran velocidad por una de las vías provocando el fatídico desenlace.

La gerente de la tienda, Jessica Kirby, le dijo a The New York Times que la limusina venía de bajada “probablemente a más de 100 kilómetros por hora”. En un email enviado el domingo a The Associated Press, se quejó de que la intersección en donde fue el choque ha habido varios accidentes.

"En condiciones terribles"

Además, el viaje no había estado excepto de novedades, la limusina llegó como reemplazo después que un autobús destinado a transportar la fiesta se averió.

Otra de las tías, identificada como Valerie Abeling, dijo a Washington Post que su hija le contó que 20 minutos antes del accidente una de las hermanas que se encontraban en la limusina le contó que el "vehículo apareció en condiciones terribles".

De acuerdo con la oficina del senador Charles E. Schumer, muchas limusinas "pueden carecer de ciertas características básicas de seguridad, como la cantidad necesaria de bolsas de aire de impacto lateral, barras reforzadas de protección contra vuelcos, marcos de sonido estructurado y salidas de emergencia accesibles que pueden ayudar a los pasajeros y el personal de emergencia en caso de accidente", según recoge el mismo medio.