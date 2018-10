Diputado venezolano responsabilizó a Nicolás Maduro por "suicidio" del concejal Fernando Albán

El diputado de la Asamblea nacional de Venezuela, Rosmit Mantilla, denunció este lunes que la muerte del concejal Fernando Albán no pudo haber sido un suicidio y confirmó que el dirigente político "fue asesinado por Nicolás Maduro".

Mantilla, quien estuviera dos años detenido a pesar de contar con inmunidad parlamentaria, explicó cómo es el protocolo del manejo de presos políticos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ubicado en Plaza Venezuela y de cuyo décimo piso habría "saltado" Albán.

"Para el momento en que fui sacado a golpes de la clínica, 10 días antes de ser antes de ser llevado de nuevo al Helicoide. Llegué muy nervioso y medicado en consecuencia a la abrupta forma en la que me sacaron del Urologico San Roman. Pedí el baño porque de los nervios quería vomitar y orinar, fui escoltado por dos funcionarios, en la puerta del sanitario me quitaron las esposas y me dijeron `rápido´, entraron y abrieron el cubiculo donde estaba la poceta. Ellos aguardaron en el lavamanos y yo apenas pude orinar. Es imposible que nadie haga algo así en ese espacio, por varios factores: 1) el cubículo de la poceta no tiene ventana. La ventana está al lado del lavamanos, donde te esperan los funcionarios. 2) Es imposible estar fuera de la mirada de los custodios en esa torre. Siempre debes estar acompañado", explicó el diputado Mantilla.

Recordó Mantilla los métodos de los "interrogatorios" del personal militar, que implican "tortura psicológica" contra los disidentes. "La tortura es política de estado y vienen por todos. Que Dios cuide a nuestros presos políticos", explicó el parlamentario venezolano