La otra playa de Lavín: consulta pública aumenta resistencia a laguna en Parque Padre Hurtado

Seis meses después de que el alcalde Joaquín Lavín anunciara su plan de mejoramiento del Parque Padre Hurtado, con una laguna artificial y dos playas como piezas maestras, los vecinos de Las Condes, Providencia y La Reina conocieron otros detalles del proyecto.

El lunes se lanzó el sitio web http://mejoremoselparque.cl/, donde se explicita que la enorme piscina está asociada a la reforestación de una zona de extracción de áridos, mejoras en los quinchos, instalación de zonas deportivas y de mascotas, un humedal con especies silvestres, además del traslado del tranque con patos. El costo estimado es de 14 mil millones de pesos.

El mismo portal informó que los vecinos de las tres comunas a las que pertenece el pulmón verde decidirán si validan esta opción el domingo 21 de octubre. La segunda alternativa, que dice no a la laguna artificial, se limita a una remodelación parcial de las áreas verdes avaluada en 3.200 millones. Para sufragar deben estar inscritos en el Servel y asistir a uno de los once locales de votación, solo uno de ellos en Providencia.

La premura de los plazos ha alimentado la molestia de organizaciones de La Reina, que acusa desinformación durante el proceso. “La página recién salió ayer (lunes) y en dos semanas nos quieren hacer votar. No han hecho mas de cuatro reuniones en La Reina, donde no han asistido más de cien personas. Nos dicen que se recuperarán 14 hectáreas, pero el presupuesto está asociado a la rentabilidad de la laguna. No hay proyectos concretos, lo único concreto es la laguna”, dice Ernesto Dattari, dirigente del Comité Ambiental Comunal de La Reina.

“La consulta es compleja porque se plantea si es mejor el parque con o sin laguna. Pero el único que existe es el proyecto de la laguna, para el resto solo hay ideas. Pensamos que es una consulta que no necesariamente es legítima, porque es de solo un día y se informó con 13 días de anticipación”, indica Pedro Davis, ex concejal de La Reina.

Así luce hoy el Parque Padre Hurtado.

Así es la laguna cristalina con que sueña Lavín.

Pulmón verde

Las organizaciones sociales de La Reina levantaron el sitio https://salvemoselintercomunal.cl, además de una campaña en Change.org para que el ex Intercomunal se integre a la red de parques administrados por el Parque Metropolitano. Acumulan más de 17 mil firmas. Su denuncia es que la instalación de la laguna sacrificará áreas verdes.

“Una laguna artificial no contribuye en nada en medio ambiente, lo que contribuye son los árboles. La OMS dice que una ciudad saludable por lo menos debería tener nueve metros cuadrados por habitante y en Santiago tenemos tres. El Parque Intercomunal es el pulmón verde más grande de la ciudad después del Parque Metropolitano”, sostiene Dattari.

“Con una laguna artificial que cubre una 1,5 hectáreas más 3.500 metros de playa, de arena y no árboles, estamos hablando de 2 hectáreas menos de áreas verdes. Eso se suma a las 200 mil personas que, según proyectan, llegarán por año. Hay que pensar en esos autos que llegarán a ocupar estacionamientos. Además, el tranque se desplazaría a una zona donde ahora hay árboles”, añade el ingeniero comercial y ecologista.

A través de un video, hoy Lavín llamó a participar en la consulta pública.“Los llamamos a que voten el 21 de octubre, vamos a decidir el futuro del Parque Padre Hurtado. La laguna pública es un espacio público de primer nivel, va a quedar fantástico. Yo creo que la mejor opción es la uno, con la laguna cristalina, porque va a ser un espacio público top. Pero además nos va a permitir recuardar plata para hacer el plan completo y recuperar el parque”, indicó el edil de Las Condes.