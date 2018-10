El ojo del huracán Michael toca tierra: sigue en vivo el furioso paso del ciclón categoría 4 por Florida

Cerca de las 15:00 horas de este miércoles el Centro de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán Michael tocó tierra cerca de Mexico Beach, en Florida, con vientos de 250 km/h.

El ciclón ganó una fuerza aterradora durante los últimos días, pasando de una depresión tropical el fin de semana a un huracán categoría 4 durante la tarde del martes con vientos potencialmente catastróficos. Estuvo a punto de llegar a categoría 5, para lo que se necesita una potencia de 252 km/h.

Michael tocó tierra cerca de México Beach, una comunidad turística ubicada en la costa a la mitad de una franja de 320 kilómetros en el noroeste de Florida con pocos habitantes, playas de arena blanca, localidades pesqueras y bases militares.

El huracán azotó la costa con vientos estruendosos, fuertes lluvias, ráfagas poderosas, fuertes olas, calles inundadas, árboles doblegados, ramas y hojas caídas, y esparció escombros de edificios por todas partes. Se escucharon explosiones al parecer causadas por transformadores.

“La oportunidad de desalojar se ha terminado”, declaró el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, Brock Long.

Más de 375 mil personas a lo largo y ancho de la costa del Golfo fueron advertidas para que se alejaran de la zona, conocida como el Panhandle de Florida, mientras las bandas nubosas del huracán tocaban la costa con vientos cada vez más fuertes, lluvia y mares ascendentes antes del amanecer.

New construction just collapsed in front of me in Panama City Beach from #hurricanemichael!!! It is going bad fast! pic.twitter.com/CG5R8jcUuf

— Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) October 10, 2018