¡Por qué no te cansas! Las razones que explican por qué Evo insiste con el tema del mar pese a que perdió en La Haya

"Hermano presidente", con esas palabras inicia la carta que Evo Morales envió a Sebastián Piñera en la que pide dialogar, pero de una manera bastante extraña: afirma que la conversación entre ambos países fue invocada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en su fallo.

Aunque el tribunal derrumbó la tesis boliviana por 12 votos contra 3, Morales insiste en que en el párrafo 176 de la resolución, se conmina a ambos países a retomar el diálogo.

"Dando cumplimiento al fallo de la Corte, el Estado Plurinacional de Bolivia invita al Gobierno de la República de Chile a reiniciar el diálogo para atender los asuntos relativos a la situación de encluastramiento de Bolivia y todos aquellos referentes a una relación de buena vecindad y que han sido reconocidos por las partes como de interés mutuo", dice el documento que hasta este miércoles aún no llegaba a La Moneda. ¿Por qué insiste tanto Morales?

Lo primero, es que no hay una sanción que pueda imponer el tribunal a estas declaraciones. "La CIJ terminó su trabajo. Si alguien no cumpliese el fallo se podría visualizar que este asunto llegue al Consejo de Seguridad de la ONU, pero yo creo que eso no corresponde. Nosotros tenemos que dar la vuelta a la página en este asunto. Ganamos esta sentencia de una manera contundente, demos vuelta la página, Bolivia tiene que cumplir", indicó a Publimetro el ex canciller Heraldo Muñoz.

Elecciones

Samuel Fernández, ex embajador de Chile en la Unesco y académico de la U. Central también apunta a la política interna boliviana actual.

"Todo lo que este y otros presidentes hacen es mirar al exterior pero también al interior. Entonces puede ser una postura en un momento electoral, que hay que reconocer. Es un espacio en el que ellos tienen que buscar cómo revertir el fallo”, sentencia.

De hecho, cabe mencionar que el próximo 27 de enero hay elecciones primarias y aún no se sabe si Evo participará o no.

Seguirán insistiendo

Para Gabriel Gaspar, ex embajador en la misión especial para la demanda de Bolivia ante La Haya -el órgano comunicacional con el que se defendía la tesis chilena en el extranjero- también ocurre porque "el tema no es jurídico, es una definición político estratégica del Estado boliviano".

De hecho asegura que cualquiera que sea presidente tras las elecciones puede continuar con la materia, pues está en la constitución andina.

"La demanda marítima no se ha acabado, lo que se acabó fue el juicio. El juicio era un síntoma del problema y el problema de fondo aquí es que Bolivia quiere un pedazo de la soberanía de Chile", indica el especialista.

En ese sentido reitera que "no sólo Evo Morales va a liderar, también van a seguir siendo los demás. Tenemos que prepararnos para eso".

Restablecer las relaciones

Ante este escenario, ¿qué gana Chile al restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia? "Más que hablar de ganancias o pérdidas, estimo conveniente que los Estados siempre tengan relaciones diplomáticas establecidas porque es la forma moderna de convivir. Chile y Bolivia están viviendo una relación anómala", responde Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Gobierno pasado.

No obstante, para el historiador y académico de la U. Central, Cristian Fuentes, es válida la pregunta. "Nosotros tenemos consulado general en La Paz y ellos también tienen acá. Funcionan casi como una embajada. Entonces me parece importante la pregunta hacia nosotros mismos, ¿para qué queremos tener relaciones diplomáticas?", se cuestiona.

"De qué nos sirven, no sabemos muy bien", sentencia el profesor Fuentes.