Los motivos por los que Javiera Blanco renunció al Consejo de Defensa del Estado

La ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, anunció este sábado su renuncia al cargo de consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el que fue nombrado por la ex Presidenta Michelle Bachelet el 11 de febrero de 2017. Se encontraba con permiso de dos meses administrativos para defenderse de las acusaciones en su contra pero no soportó más la presión.

En entrevista con El Mercurio, informó que presentó su renuncia ayer viernes en una carta enviada al Presidente Sebastián Piñera y a la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud.

“Siempre en la vida hay momentos para tomar decisiones y este era mi momento. Renuncié al Consejo de Defensa del Estado. La incomodidad de los consejeros, que la entiendo, hace que tome esta decisión. He esperado dos años para ser escuchada, porque de las tres causas en las que hoy día aparezco vinculada, en dos de ellas no he podido declarar, queriendo hacerlo”, expresó Javiera Blanco al diario.

La ex ministra está involucrada en el caso de las irregularidades en el programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo, más conocido como la arista Ascar del caso Sename. También es investigada por la contratación de asesores en Gerndarmería y por el mal uso de gastos reservados de Carabineros, ya que habría recibido dinero cuando era subsecretaria de la institución en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

En la entrevista también denunció que “ha habido una campaña sistemática de desprestigio, de descrédito, que ha sido bien doloroso, tedioso, injusto. Entiendo que esa campaña de descrédito ha incomodado a los consejeros, lo entiendo. Es por eso que doy esta entrevista y tomo esta decisión”.