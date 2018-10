La denuncia que habría sido clave para la destitución de Francisco Cox del sacerdocio

El ex obispo de Chillán, Carlos Pellegrin reveló el sábado una nueva denuncia contra el ahora ex arzobispo emérito de La Serena, Francisco Cox Huneeus, expulsado del sacerdocio por papa Francisco junto al también ex obispo emérito de Iquique, Marco Órdenes Fernández, por abusos sexuales a menores.

Justo en el día en que se difundió la expulsión de ambos, el ex obispo Pellegrin, a quien el Pontífice le aceptó la renuncia el 21 de septiembre pasado, reveló a La Tercera que en agosto envió a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano una denuncia contra Cox por abuso sexual a un menor.

Estos hechos habrían ocurrido cuando Cox fue obispo de Chillán, entre 1975 y 1981. “En la diócesis no había antecedentes previos (de Cox), pero ante una denuncia que recibí entregué dicha información a la Santa Sede”, declaró Pellegrin al diario. Según el medio, esta nueva denuncia habría sido clave para que el papa decidiera la expulsión de Cox.

Pellegrin añadió que “en la diócesis de Chillán no había encontrado una disposición para denunciar a Cox antes. Pero mientras era obispo de Chillán, una denunciante hizo la denuncia directamente a mí. Tengo la impresión que no existió un acompañamiento efectivo a las víctimas en esos años, pero yo acogí la denuncia y la remití”.

De esta manera, el ex obispo Cox suma una nueva denuncia en su contra, la que se suma a las que se investigan en La Serena, Rancagua y Alemania, donde reside actualmente en un hogar de la congregación Schoenstatt, la que seguirá proporcionándole cuidados y hospedaje a solicitud del papa Francisco.