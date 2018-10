"El Gobierno miente sobre gastos en La Haya": ex presidente de Bolivia dice que "el manejo de cajas no es transparente"

Luego de que el viernes por la noche Bolivia revelara que gastó 14.018.000 dólares en todo el proceso de la demanda marítima contra Chile en La Haya, el ex presidente Jaime Paz Zamora calificó como una "absoluta mentira" la versión de la Cancillería de su país.

"Mienten absolutamente, hay que llevarlos a los estratos judiciales. Si Chile dice que gastó 24 millones, Bolivia por lo menos gastó tres veces más", señaló Zamora al diario local El Deber.

El ex mandatario también destacó el manejo que ha realizado chile en cuanto a la transparencia de los gastos. "Una vez más, Chile nos da el ejemplo, país ordenado que ni bien sale el fallo, dicen que fueron 24 millones y en Bolivia no está claro, se ve que el manejo de cajas no es transparente", agregó.

Por otro lado, Zamora aseguró no estar interesado en una futura candidatura a la presidencia "pero si quieren que sea, no me corro".

Gastos

El viernes, la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) comunicó "que los costos erogados por el Estado boliviano en la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), desde el año 2011 hasta la fecha, ascienden a la suma de catorce millones dieciocho mil dólares".

Por su parte, el gobierno de Chile había revelado que utilizó 24,4 millones de dólares durante el litigio desde el 2013, dos años después desde que Bolivia inició el proceso.