Día mundial de la alimentación: ¿Por qué algunas personas cambian la comida por batidos?

El 16 de Octubre es el "día mundial de la alimentación". Y mientras organizaciones internacionales buscan detener el hambre en el mundo, otros lugares combaten la obesidad. Pero estas no serían las únicas dos batallas. Existe una tercera: la mala alimentación. Ésta no solo se caracteriza por comer menos o comer en exceso, si no que se relaciona directamente con la calidad de alimentos que se ingieren. Principalmente con los nutrientes que componen determinado alimento.

La acelerada vida diaria, que considera largas horas en el transporte público y una constante "falta de tiempo", es uno de los principales factores dentro de una mala alimentación. En varios países de Europa y también de América Latina, los batidos como suplemento alimenticio han ganado terreno a raíz de este hecho. En tan sólo unos minutos se puede preparar un batido con leche descremada o incluso sólo agua y éste entregará una serie de nutrientes al organismo.

No solo los deportistas pueden usar estos batidos. / Getty

La práctica, generalmente vinculada a los deportistas o personas fanáticas del gimnasio, también está siendo utilizada por personas que tienen más bien una vida sedentaria.

Pero que por motivos de falta de tiempo, están optando por consumir un batido en vez de gastar tiempo en prepararse una comida en casa o consumir "comida rápida" (chatarra).

Consultar siempre a un profesional

Sobre las consecuencias que puede traer esta práctica, Carolina Pizarro, nutricionista de Centros Médicos Vidaintegra, explicó a Publimetro que "siempre que no sea en reemplazo de las comidas importantes, podrían admitirse".

La especialista insistió en que antes de utilizar cualquier suplemento, siempre se debe contar con la autorización y el respaldo de un especialista. "Además se debe analizar bien cuál es el objetivo, y en base a eso, elegir el suplemento", añadió.

Pizarro explica que no todos los batidos son iguales, siendo unos más altos en proteínas (para formar musculatura), los que sin la supervisión necesaria podrían llevar a complicaciones renales.

Batidos vs papas fritas

El batido es una alternativa más sana versus las papas fritas. / Getty

Por otra parte, la directora de la Clinica Nutrición, Cuerpo y Alma, Pamela Barrientos, señala que los batidos, pese a no ser la opción óptima, si son mejores que un combo con hamburguesa y papas fritas.

"Es importante que las personas conozcan la diferencia entre los alimentos.

No solo se trata de contar calorías, sino que tienen que tomar en consideración los nutrientes que componen los alimentos", señaló. Por esta razón, la especialista recomienda además leer siempre los etiquetados.

No solo tienes que contar las calorías, sino que también los nutrientes. / Getty

"No se recomienda que esta práctica se haga todos los días, pero un batido si podría reemplazar una comida en un caso puntual. Y sería más sano que comer un plato de frituras", vuelve a destacar.

Sobre el desconocimiento de la población en general, respecto al equilibrio de nutrientes, Barrientos añade que un fenómeno similar pasa cuando las personas se preocupan de su peso.

¿Sabemos interpretar nuestros números?

"Sólo ven el número general, pero no se preocupan sobre el porcentaje de grasa y músculo que compone ese peso", añadió. Al buscar en Internet, la cantidad de dietas e información sobre este tipo de prácticas es gigantesca. Por esta razón, ambas profesionales destacan que cualquier tratamiento o cambio brusco en la alimentación debe hacerse con la correspondiente asesoría profesional.