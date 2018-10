Gobierno confirma uso de avión de la Fach: plan "Retorno a Haití" inicia con 100 preinscritos que acusan viviendas caras y dificultades con el español

Hay al menos 100 haitianos preinscritos en el "Plan de Retorno Humanitario", que considera la utilización de aviones de la Fach para enviar de regreso a migrantes a sus países de origen a quienes, por no tener plata, no pueden pagar un ticket en una aerolínea privada.

Pese a ese número, fueron cerca de 30 los invitados que este miércoles llegaron con una declaración notarial jurada a las oficinas de la Dirección de Extranjería y Migraciones (DEM) de Matucana 1223, donde fue lanzado oficialmente el plan.

Es voluntario

"Lo que se está ofreciendo es un beneficio, es una buena noticia para los ciudadanos haitianos que deciden regresar libres a Haití", indicó en la ceremonia el ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartando así que la medida sea una deportación solapada, como se decían las voces críticas.

Costos están dentro del presupuesto

Sobre los costos, Chadwick señaló que todo estaba contemplado dentro del presupuesto tanto de Interior como de la Fach.

"Nosotros calculamos que podemos tener alrededor de 15 a 18 planificados en el tiempo que disponemos con los presupuestos actuales", sentenció la autoridad.

Testimonios

¿Qué los motiva a volver? Pidiendo ocultar su cara y nombre, N. S. M. indicó que firmó la declaración notarial -que se hace de forma gratuita en más de 300 notarías a lo largo del país- afirmó que busca volver por “el idioma, no lo hablo mucho, es difícil encontrar trabajo así”.

Wilson Piere, quien lleva dos años en Chile, afirma que las condiciones de vivienda lo llevaron a estar ahí. "Aquí un peruano me alquiló una pieza, por $250 mil es un abuso", reclamó directamente a Chadwick, quien le respondió que eso era un abuso.

"Yo me voy a mi país. No hay trabajo para mi. Tengo hijos, tengo señora y no me rinde la plata", dijo después a Publimetro.

Defensa del plan

¿Discriminador? Para Joseph Digue, presente en el evento en su calidad de vocero de la Comunidad Haitiana de Valdivia, esto no es así. "No voy a decir que hay discriminación porque fueron los haitianos los que manifestaron su voluntad de regresar", justificó.

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Central aseguró por su parte que el primer vuelo, que podría salir a fines de octubre o principios de noviembre, tendrá en su mayoría vecinos de esta comuna, pues fueron ellos los primeros en pedir el plan al Gobierno.

"Tenemos 100 preinscritos", indicó la autoridad comunal afirmando que la cifra aumentará con los días.

Cabe precisar que para postular al plan sólo basta con descargar un formulario en www.extranjeria.gob.cl, firmarlo y timbrarlo de forma gratuita en una notaría y luego llevarlo a oficinas de ChileAtiende, gobernaciones u oficinas de extranjerías.