Abogado de Garay considera que la pena es desproporcionada: "Hay gente condenada por homicidio y les dan sólo cinco años"

Como una pena "desproporcionada", así calificó Daniel Celis, abogado de Rafael Garay, la pena dictada este jueves por el 2º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago al ingeniero comercial hallado culpable por 29 delitos de estafas reiteradas que, en conjunto, suman cerca de $1.300 millones.

Son siete años de presidio efectivo los que dictó el Tribunal, pero al abogado esta pena le parece demasiado. Ello pues compara el delito de Garay con otros y afirma que la estafa cometida por su defendido implica sólo dinero, pero no un ataque a la vida que, a su juicio, es mucho más grave.

Lo compara con otros delitos

"Es un delito de estafa y el bien jurídico protegido es el patrimonio. Si el bien jurídico protegido fuera la vida, la libertad u otro, le creo. Siendo el patrimonio, la pena es absolutamente desproporcionada", indicó Celis a Publimetro.

"Estoy seguro que hay otros delitos que se castigan con menos penas. No sólo lo creo, estoy seguro. Hay gente que está condenada por homicidio a cinco años y un día. Hay delitos sexuales, gente condenada por violación a penas menores. Incluso hay estafas piramidales que han sido condenadas a cuatro años de libertad vigilada, con tres mil víctimas de $40 mil millones", reclamó el abogado.

En ese sentido enfatiza que "de las estafas piramidales la de Rafael Garay es la de menor monto y con menor víctima y que fue sancionada con la mayor pena posible".

Recurso de nulidad

Por lo mismo, ya anunció que presentará un recurso de nulidad. ¿Qué estrategia utilizará? "No quiero adelantarme porque todavía no he revisado el fallo en su totalidad. Lo que sí desde ya me hace ruido es el bien jurídico tutelado, por ahí va ir el recurso creo yo".

La idea es evitar la cárcel, según él. "Objetivamente tiene dos causales el recurso de nulidad: modificar la sentencia, que podría ser rebajar la pena, o bien la realización de un nuevo juicio oral".