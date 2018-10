Así funcionarán los scooter eléctricos de Las Condes: serán gratis en la primera semana y luego cobrarán desde $500

Gratis al menos hasta el 25 de octubre. Así funcionarán los primeros 150 scooters eléctricos de Las Condes que este jueves comenzaron su operación gracias a un convenio con la compañía Scoot.

Y aunque este nuevo método de transporte se suma ya a las bicicletas y autos de alquiler que operan por varias comunas de Santiago, estos monopatines tendrán un rango mucho más acotado que el resto: se limitará en su inicio sólo al barrio El Golf.

De esta manera, la operación quedará suscrita al circuito cerrado que incluye Tobalaba hasta Presidente Errázuriz, luego hasta Américo Vespucio para seguir por Avenida Presidente Riesco. Siguiendo esa calle se llega hasta Luz y luego se da una vuelta por Vitacura, todo para llegar otra vez a Tobalaba.

Agencia UNO

¿Por qué tan acotado? "La idea es ayudar al transporte de las personas en lo que se llama 'trayectos cortos', es decir, del Metro a la oficina, del transporte público a la casa", explicó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

"Es exactamente igual que el funcionamiento de la bicicleta: tiene una aplicación, tu la descargas, te subes, tienes que usar casco. Tienen una velocidad máxima de 25 km/h y a diferencia de las bicicletas, las usan más personas de cuello y corbata que no quieren llegar a la oficina transpirados", agregó Lavín.

Costos y horarios

Si bien durante la primera semana el costo será $0 usando el código promocional "Vivachile", una vez que se acabe la semana promocional el costo de desbloqueo de las unidades será de $500. Sin embargo, eso es sólo el costo inicial pues tras eso, cada minuto cuesta $150.

Agencia UNO

Como no necesitan estacionamiento, se pueden dejar en la calle. No obstante, no siempre estarán ahí pues el horario de funcionamiento es limitado: va de 007:00 a 21:00.

Para encontrar las unidades y usarlas, es obligatorio descargar la aplicación Scoot tanto desde la tienda de Apple como la de Google Play y ahí se debe añadir una tarjeta de crédito.

Gonzalo Cortés, Gerente General de Scoot aclaró que los modelos están diseñados para personas mayores de 18 años y se recomienda el uso de casco en todos los trayectos.

La recomendación del alcalde, por otra parte, es a usar las calles y ciclovías, evitando su uso por veredas.