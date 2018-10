"Efecto Bolsonaro" sigue generando reacciones en la derecha chilena

El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, ha encendido la opinión pública alrededor del mundo. Diversas publicaciones han sacado a la luz polémicas en las que el político tiene actitudes machistas, racistas, ultra conservadoras y homófobas. Su perfil, habiéndose cambiado varias veces de partido político y siendo tildado de ultraderechista, actualmente se compara con el de Donald Trump.

En Chile también han existido reacciones frente al que podría convertirse en el próximo Presidente de Brasil. Varias de estas reacciones surgen a raíz de un viaje realizado por la presidenta de la UDI, la senadora Jaqueline Van Rysselberghe, quien precisamente se reunió con el polémico candidato.

Dentro de su propio partido, el secretario general de la UDI, Issa Kort, señaló que la parlamentaria no consultó su viaje con la directiva. "Nosotros creemos que tuvo razones personales, políticas, para viajar a Brasil. Insisto en que respetamos esa decisión, pero no representa de verdad el objetivo que tiene la directiva del partido", señaló.

Sobre su opinión personal del polémico candidato, Kort señala que "Bolsonaro es un candidato al cual se le debe ver con respeto, porque sacó la primera mayoría en la primera vuelta. Sin embargo, no compartimos muchas de sus miradas, de cómo se debe enfrentar la política del futuro".

Chile Vamos señala que la senadora "es libre de viajar"

De izquierda a derecha: Issa Kort (Sec. Gen. UDI), Mario Desbordes (Presidente de RN) y Hernán Larraín (Presidente de Evópoli). / Agencia Uno

En la misma línea, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que él no viajaría "porque no es nuestro sector aliado allá". "Nosotros tenemos como aliado al partido Demócratas de Brasil", añadió. "Hasta que no se aclaren ciertas posturas se hieren susceptibilidades", destaca Desbordes.

"Hay que respetar el resultado de las urnas. Si gana, será el presidente de Brasil y vamos a tener relaciones con él y establecer vínculos", agregó el timonel de RN.

Pese a aquello, Mario Desbordes señala que centrándose en el programa de Gobierno presentado por el candidato, hay varias cosas que destacar de manera positiva, por ejemplo, en materia de seguridad.

"La izquierda y un sector de la prensa, suelen poner etiquetas de inmediato", añadió. En este aspecto, Desbordes manifestó que "entre el presidente del Partido de los Trabajadores, que es verdaderamente la 'cueva de Alí babá' llena de corruptos, prefiero a un Bolsonaro".

El candidato a la presidencia de Brasil. / AP

También desde el oficialismo, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín señaló que la senadora, al viajar, "está ejerciendo su libertad". Pero también, dejó muy en claro que su partido no es cercano a la figura de Bolsonaro."Creo que hay hoy día un grupo de líderes que tienen una forma de hacer política que es polarizante, que busca jugar con los extremos y nosotros desde Evópoli nos sentimos distantes de eso. Creo que hay algunas afirmaciones que rayan en los límites en relación a materias de derechos humanos, xenofobia y directamente de homofobia", destacó el político.

"Un candidato que se opone a la democracia"

Desde la otra vereda, varios parlamentarios ya habían dado a conocer su postura respecto al polémico candidato de Brasil. Cuando pasó a segunda vuelta, el presidente del PS, Álvaro Elizalde señaló que el candidato "expresa un discurso de odio".

Sobre las personas que en su momento lo apoyaron, el parlamentario señaló que "eso da cuenta de su falta de convicciones democráticas y de su espíritu profundamente intolerante". Uno de los que lo apoyó fue Jose Antonio Kast, quien calificó la victoria de Bolsonaro como "una señal categórica de rechazo a la izquierda fracasada de Latinoamérica".

Por lo mismo, el presidente de PPD, Heraldo Muñoz, señaló en esa oportunidad que le preocupaban las expresiones de apoyo de "algunos políticos chilenos". Para él, Bolsonaro es "un candidato que se opone a la democracia, que habla de que fue insuficiente torturar durante la dictadura, que denigra a las mujeres, que denigra a las minorías".

En un tono mas de autocrítica, Matías Walker, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, emplazó en aquél momento a la izquierda latinoamericana a hacer una "profunda autocrítica", por los avances de este tipo de ideologías.