Godzilla ya está en las estrellas: La NASA anunció que una nueva constelación ahora lleva el nombre del legendario rey de los monstruos

La NASA e investigadores de astronomía en todo el mundo, anunció 21 nuevas “constelaciones” de rayos gamma para conmemorar el décimo año de operaciones de su satélite Fermi para la observación astronómica y entre los ganadores destaca El Rey de los Monstruos.

A pesar de que esto sueñe un poco extraño, no es la primera vez que un personaje de la cultura geek inspire a la NASA a nombrar una constelación. Ya existen formación con el nombre de Tardis, Enterprise y Hulk. También hay lugares históricos como el Coliseo Romano, héroes de la literatura como”El Principito”, y hasta personajes de la ciencia como Albert Einstein.

Gamma-rays in the sky, seen by our @NASAFermi telescope! To celebrate the mission's 10-year anniversary, scientists used Fermi sources to create a set of unofficial gamma-ray constellations. Explore the interactive map and find them all: https://t.co/m3pF7WHOQT pic.twitter.com/pPtiPfHJY1

— NASA (@NASA) October 19, 2018