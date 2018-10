La peor pesadilla de Trump: caravana de migrantes se acerca y el presidente amenaza con cerrar la frontera y enviar militares

El presidente Donald Trump arremetió contra una caravana de migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos, y afirmó que si México no los detiene utilizará a las fuerzas armadas para “cerrar nuestra frontera sur”.

Trump tuiteó que quiere que “México frene esta acometida”. También insinuó que la situación podría poner en peligro el renovado acuerdo comercial con México y Canadá, que aún debe ser firmado por los gobernantes de los tres países.

….In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught – and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018