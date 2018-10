Ya murió la peor empresa del Transantiago: "funeral" incluye desaparición de buses celestes desde este martes

Este martes los usuarios que esperen la micro 101 que va de Recoleta a Cerrillos podrían llevarse una gran sorpresa: no será un bus celeste el que se detenga, sino que uno naranjo. ¿Cómo? Todo ocurre porque la empresa Alsacia, encargada de operar los recorridos 100 del Transantiago termina su contrato con el sistema este lunes 22 de octubre, por lo que al día siguiente, 10 servicios serán operado por Express, que son buses de color naranjo.

El hecho ocurrirá también con la línea 101 c, que es una variante que va desde Blanqueado a Cerrillos; con la 103 que une Providencia con San Joaquín, la 106, 107, 107 c, 107cy, 108, 117 y su varinte 117 c.

En total son 242 buses de Alsacia que se van del sistema y que serán reemplazadas de forma progresiva por máquinas de la compañía Express, la cual se hará cargo de un total de 10 de los 34 servicios vigentes de la compañía "más mala" Transantaigo.

Cifras

Según datos entregados por el Ministerio de Transportes, la compañía que opera buses celestes en la actualidad es una de las que tiene los niveles más bajos respecto a calidad del sistema. Para que se hagan una idea: en frecuencia su promedio es de 92,7% mientras que en general, el resto alcanza 95,5% como media. En regularidad, Alsacia obtiene 80,6% cuando el mínimo exigido es de 80%. La nota que los usuarios le ponen a esta compañía, en una escala de 1 a 7 es de 4,6, siendo que el resto llega al menos al 4,9, en promedio.

No es todo: es una de las compañías con los buses más antiguos del sistema, considerando que 90% de sus buses es de norma Euro III, que era la que se exigía en 2005.

Desaparición progresiva

Cuando el martes algunas máquinas naranjas se hagan cargo de algunos de los recorridos azules, será sólo la señal de una desaparición progresiva. Ello pues en enero de 2019 la compañía Metbus también absorverá nueve servicios, sacando de circulación 65 buses para reemplazarlos con unos nuevos que son norma Euro VI y que tienen aire acondicionado, wifi, pisos bajos y todos esos lujos que se presentaron en La Moneda hace unos días atrás.

Ahí recorridos de Renca a Maipú como el 109 y su variante 109 n, 110 y su variante 110 c, además de líneas que van a Pudahuel como la 115 y la variante 115y, la 118 y las 408 y 408 e de Renca a Mapocho, también dejarán de ser celestes para pasar a ser rojas con gris, tal como ocurre con los vagones del Metro de la Línea 1, Línea 6 y la futura Línea 3.

Tras eso, a mitad de enero, será el turno de otros ocho servicios para los que se incorporará 148 buses, que reemplazará a esa cantidad de máquinas que ya no podían seguir operando. Ahí los recorridos beneficiados con el cambio a micros modernas serán los que salen de Ciudad Satélite como el 111 que llega a Pajaritos, el 113 que va a Cerrillos y su variante 113 c que va a La Moneda. Lo mismo pasará con los que salen de Lo Espejo como el 119 que va a Mapocho y 121 que termina en La Moneda. El 126, de Manuel Montt a La Higuera también cambiará de color. Todos estos quedarán en manos del operador Vule, que ahora opera con buses verdes.

Ya para febrero la compañía STP se hará cargo de cuatro servicios que recibirán 119 buses nuevos. Los recorridos que absorberá esta compañía son los que salen de Tobalaba como el 102 que llega a Blanqueado o el 104 que termina en Providencia.

Al final de ese mes, Redbus se hará cargo de los seis servicios restantes que terminarán operando con 129 buses nuevos. Los recorridos son el 105 de Renca a Lo Espejo, 116 de Huechuraba a Santiago Centro, el 120 de Renca a La Cisterna, 410 de Renca a Providencia y sus variantes 410e y también la 410y.

Así, el 28 de febrero ya no quedará ningún recorrido celeste y la empresa Alsacia habrá desaparecido de la memoria de los usuarios, o al menos eso esperan desde el Ministerio de Transportes.