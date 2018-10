Lucas Simón está chocho en Cobreloa y sueña con el ascenso: "Este es el cuarto equipo más grande de Chile"

Con 32 años, con pasos por Europa y en el fútbol sudamericano, el argentino Lucas Simón, goza de días felices en Cobreloa. Es el actual goleador de la Primera B, junto a su compatriota Rodrigo Holgado (Coquimbo Unido), con 17 conquistas.

El ariete se declara expectante por lo que pueda hacer el elenco naranja, que bajo el mando de Rodrigo "Kalule" Meléndez, ha tenido una buena campaña en la serie de plata y con chances claras de ascender, ya que actualmente se sitúan a dos puntos abajo del líder, Coquimbo Unido.

Desde Calama, atendió el llamado de El Gráfico Chile y analizó su presente futbolístico, lo que significa Cobreloa en nuestro país, al que considera "el cuarto grande de Chile" y su estadía en Calama, donde algunos dicen que es una ciudad difícil, pero que él, desmintió tajantemente.

Muchos futbolistas han dicho que Calama es complicado para vivir… ¿Tú estás de acuerdo?

Quizás sea complicado para la gente que no está acostumbrada a las ciudades chicas. Las personas que vengan de grandes ciudades, o que sean solteras y que les guste mucho salir o recorrer los malls, todo ese tipo de cosas que los futbolistas hacen, se verán en problemas porque hay una sola cosa de cada una. Un solo mall, un solo patio de comida, un cine. Para los que tenemos familia y tenemos hijos, acá encontramos una ciudad segura, tranquila. Encontré paz, poco tráfico, sin ruidos hasta tarde. Estoy viviendo en un condominio muy tranquilo además, mis hijos tienen muchos amigos. Para mí, la verdad es que es cómodo vivir acá.

En el plano futbolístico, ¿Estás contento por tu rendimiento personal?. Eres uno de los goleadores de la Primera B…

Estoy bien, me siento muy contento, sobretodo porque mis goles han servido para que el equipo esté ahí en la pelea por el título.

Y el equipo, ¿Cómo está?. Imaginamos que expectante y atento a lo que haga Coquimbo.

Si, estamos muy esperanzados en realidad. Entusiasmados y contentos. Son muchas las sensaciones positivas que tenemos, porque siempre hemos peleado desde atrás este campeonato. El primer semestre fue mirando desde lejos a Cobresal y después cuando arrancó este semestre, Coquimbo se había alejado mucho y ahora estar en el segundo lugar, nos pone muy contentos.

¿Hay algún trabajo especial de cara al encuentro de este domingo contra Cobresal? Es un rival directo.

Venimos trabajando con el Kalule Meléndez desde que él agarró al equipo, en un sistema de juego, en esa manera de presionar y defender, además de la posesión de balón. Y trabajamos siempre en base a lo mismo, independientemente del rival que enfrentemos. La idea es ir mejorando partido a partido y en el sistema que estamos aplicando y se nos ha ido dando. En cada partido vamos cometiendo menos errores. No vamos trabajando en la semana de forma distinta porque el rival lo sea. Pensamos más en nosotros y en lo que tenemos que mejorar.

Respecto a Coquimbo, el rival a vencer, ¿Creen ustedes que estará peleado hasta la última fecha o esperan que caiga?

Sabemos que son un muy buen equipo, porque lo ha demostrado. Detrás nuestro también hay buenos elencos, como el que vamos a enfrentar este domingo, también Valdivia, Unión San Felipe, Wanderers, que ha levantado un montón. Hay varios. Es un campeonato muy peleado y tenemos la esperanza de que no vamos a perder y ganar los partidos que quedan para salir campeones. Estamos tranquilos porque nuestro objetivo es tratar de ascender, sea en la liguilla o en partido único si quedamos segundos, da lo mismo, lo importante es volver a la Primera División.

En el caso de subir, ¿te mantienes en el equipo o revisarías el contrato?

Tengo contrato hasta fines de 2019. Y me gustaría mucho seguir en Cobreloa en Primera División, sería una experiencia muy linda (…) En Chile me han tratado bien en todos los equipos donde he estado, con distintos objetivos. Desde que llegué acá, si noté con respecto a los otros, que acá hay mucha más presión, muchos más hinchas, mucha más prensa. Me di cuenta enseguida que es el cuarto equipo más grande de Chile. Desde que estoy en la B, en todos los partidos que hemos ido a jugar, a veces bien lejos, como Puerto Montt y Valdivia, siempre hay gente en los estadios de parte nuestra.