Apoderada de Liceo 1: "No hay adoctrinamiento, nunca ha existido una reunión política con alumnas"

Aunque en el Liceo 1 Javiera Carrera las clases se desarrollan con normalidad, la toma que se realizó hace unos meses habría fracturado la convivencia escolar. Un reportaje de Canal 13 reveló acusaciones de apoderados en torno a adoctrinamiento político en el centro educativo, por parte de ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Consultado por las denuncias, el ministro del Interior Andrés Chadwick admitió a T13 que los hechos se investigan. "Hay antecedentes que dan cuenta de que hay nombres de personas adultas que son como una suerte de coordinadores e inspiradores de un grupo e niñas en dicho liceo. Y que pueden tener o han tenido vinculación con antiguos movimientos de tipo violento, como el FPMR", sostuvo el secretario de Estado.

Entre las imágenes de prueba proporcionados por apoderados, sobresale una fotografía donde se aprecia una mujer junto a un grupo de jóvenes con pañuelos del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), colectivo de ex miembros de la agrupación armada nacida en dictadura. Se trata de Owana Madera, madre de una alumna de tercero medio del Liceo 1, quien acusa persecución.

"Son fotos sacadas de contexto. Es una entrega de pañoletas a nuevos militantes del MPMR. Y es en el centro cultural Casa Bolívar. Soy directora de esa entidad y me pidieron entregarlas. Ninguno de esos jóvenes es alumno del Liceo 1. No hay ninguna militante del MPMR en el Liceo 1", dice la mujer a Publimetro.

En otra imagen se aprecia a Madera junto a su pareja -Marcos Riquelme- en una manifestación en las afueras del recinto, lo que la mujer atribuye a su participación en el grupo de apoderados Javierinas Dignas. "Es un movimiento que surgió en apoyo al petitorio de las niñas cuando estuvieron en toma en junio. Es primera que vez me involucro. Su petitorio fue exitoso respecto de sus reivindicaciones, pero luego hemos seguido organizados en un rol de vigilancia. Recolectamos 700 firmas de padres de alumnos que apoyaban nuestras gestiones y hoy somos cerca de 200 personas que participamos activamente", explica la activista, quien descarta algún tipo de acercamiento con el alumnado.

"Efectivamente mi esposo estuvo en el FPMR en dictadura. Estuvo preso. Y hoy es dirigente del Movimiento Patriótico, como uno de sus fundadores. Yo pido que se demuestre con un hecho concreto de que estemos adoctrinando a las alumnas. Ni siquiera a mi hija se le ha hablado de eso. Nunca ha existido una reunión política con alumnos. De hecho, no tengo la más mínima idea si los otros apoderados militan en algo o no. No le hemos pedido su forma de pensar. Ocurre que en la interna del Liceo 1 hay un ánimo muy grande criminalizarnos, a tal punto que la dirección presentó tres recursos de protección que fueron rechazados. Tenemos el legítimo derecho a exigir un Liceo 1 como corresponde, sin autoritarismo y sin acosadores ni abusadores", manifiesta, en alusión a las demandas de la toma.

Aula Segura con discusión inmediata

De visita en el Instituto Cumbre de Cóndores Oriente, en Renca, el Presidente Sebastián Piñera confirmó que pondrá plazo discusión inmediata al proyecto Aula Segura una vez se retome su discusión en la Comisión de Educación del Senado.

"Chile necesita aulas seguras, porque si el aula que es el lugar donde se estudia, se aprende, se reflexiona, se crece, está contaminado por la violencia, es aula se desnaturaliza. Por eso yo les pregunto a todos mis compatriotas, ¿de qué lado están?", manifestó el mandatario.

“Nuestro Gobierno va a enfrentar con toda la fuerza y rigor de la ley a aquellos que creen que tienen el derecho a destruir sus propios establecimientos educacionales, quemar sus liceos, tirar bombas molotovs, rociar con bencina a sus propios compañeros o profesores”, enfatizó Piñera, en el marco de la presentación de la Agenda de Gobierno sobre Educación Técnico Profesional.