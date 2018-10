Más detalles del macabro caso del periodista asesinado: un doble se vistió con su ropa para ocultar el crimen

Un hombre que parecía traer puesta la ropa de Jamal Khashoggi salió del consulado saudí en Estambul después de haber sido asesinado ahí, según se ve en un video de vigilancia, mientras un miembro del séquito del príncipe heredero Mohammed bin Salman hizo cuatro llamadas a la oficina real aproximadamente al mismo tiempo, según reportes del lunes.

Los reportes de CNN y el periódico favorable al gobierno turco se conocieron la víspera de la cumbre de inversión del príncipe Mohammed en Riad y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha prometido que los detalles del asesinato de Khashoggi “serán revelados en toda su desnudez”.

Esto suma a la presión que enfrenta Arabia Saudí debido al homicidio del columnista de The Washington Post. La afirmación del reino el sábado de que Khashoggi murió en una “pelea a golpes de puño” fue recibida con escepticismo y acusaciones de encubrimiento para absolver al príncipe de 33 años de una responsabilidad directa.

Los medios y funcionarios turcos afirman que el equipo saudí de 15 miembros voló a Estambul el 2 de octubre sabiendo que Khashoggi llegaría por un documento que necesitaba para casarse. Una vez al interior del consulado, los saudíes abordaron a Khashoggi, le cortaron los dedos, asesinaron y desmembraron al escritor de 59 años.

CNN transmitió videos de vigilancia el lunes que mostraban al hombre con la camisa, saco y pantalones de Khashoggi. Indicaba que un funcionario turco describió al hombre como un “doble de cuerpo” y miembro del equipo saudí enviado a Estambul para atacar al periodista. El hombre es visto en la grabación saliendo del consulado por la puerta trasera con un cómplice, luego subiéndose a un taxi dirigido a la famosa mezquita Sultán Ahmed de Estambul, en donde entró a un sanitario público, se quitó la ropa y se fue.

BREAKING: New video shows a 'body double' wearing Jamal Khashoggi's clothes while leaving the Saudi consulate in Istanbul, in what was allegedly a plot to make it appear Khashoggi had left alive pic.twitter.com/x46ZAvEGpf

— BNO News (@BNONews) October 22, 2018