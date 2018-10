El héroe de la II Guerra Mundial que frustró el plan nuclear nazi muere a los 99 años

Noruega recordó el lunes a Joachim Roenneberg, quien durante la Segunda Guerra Mundial encabezó un equipo de cinco hombres que en un audaz asalto detonó una planta de agua pesada y privó a la Alemania nazi de un ingrediente crucial para la fabricación de armas nucleares.

La primera ministra Erna Solberg dijo Roenneberg, quien murió el domingo a los 99 años, fue “uno de los mejores combatientes de nuestra resistencia”, cuyo “valor contribuyó a lo que se ha llamado la campaña de sabotaje más eficaz” en Noruega.

Roenneberg fue reclutado durante la guerra por la unidad de inteligencia y sabotaje británica para destruir partes cruciales de la planta en Telemark, sur de Noruega, en febrero de 1943.

Joachim Rønneberg, the last surviving hero of the Telemark raid that stopped Hitler getting the hydrogen bomb, dies aged 99 https://t.co/HVMF6a9EVD pic.twitter.com/29nyehAzb1

