Los escabrosos y complejos detalles del hombre colgado en Maipú: especialista advierte dificultades en tesis del suicidio

Compleja tarea es la que tienen efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI por el hallazgo de un hombre colgado de un árbol, colgado de una cadena y que estaba esposado. La particular escena se dio en una plaza de villa Alto Jahuel en Maipú, pasadas las 07:00 de este lunes. Tanto fue el impacto de la noticia que fue la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Occidente la que tomó el caso. Dentro de sus teorías no descarta el suicidio, a pesar de las extrañas circunstancias en la que se encontraba esta persona.

De hecho, como estaba a a rostro cubierto con una prenda roja, con las manos con guante de látex azules y los pies encadenados, en un principio se habló de un homicidio, como los que ocurren en países donde hay un gran registro de crímenes cometidos por sicarios o por el mundo de las drogas. Sin embargo, como se encontró un banano en su pecho y documentación presuntamente escrita por él, la Fiscalía comenzó a investigar la teoría del atentado contra su propia vida.

"No se descarta suicidio ni participación de tercero. Por el momento no se han evidenciado elementos de tortura en el cuerpo de la víctima", indicó al respecto la fiscal adjunta Paola Zárate, lo que despertó las dudas de varios debido a las condiciones en que se habría producido este hecho.

¿Por qué suicidio?

Pero, ¿cómo se sostiene la tesis del suicidio? Pese a que la fiscal Zárate evitó hablar directamente de una carta, sí indicó que hay textos escritos, presuntamente por esta persona y que acreditarían sus intenciones de terminar con su vida. "Tiene que ser periciada para comprender el contenido de la misma", aclaró la fiscal.

No es todo. También hay un video de seguridad de un domicilio, el cual apuntaba al lugar de los hechos, que habría grabado "que tienen que ver con la caída del sujeto en el árbol" precisó Zárate. El problema es que no el registro no es claro, por lo que tiene que ser visto más veces por los especialistas.

Voz de un experto

Con 11 años de experiencia realizando pericias en el Ministerio Público como sicólogo, Francisco Maffioletti, Premio Nacional de Sicología Jurídica y Forense del Colegio de Psicólogos de Chile (2011), desde ya aclaró que el caso es complejo.

"Este es un caso muy inusual. Lo que se debe hacer es una autopsia sicológica", indicó el especialista. Aclara que este proceso en el que se buscan datos de la historia de la persona para reconstruir su estado mental antes de la muerte. En caso de investigar un suicidio, hay que estar atentos a los detalles, por ejemplo, analizar bien el documento escrito.

En ese sentido indica que "cuando se deja una carta, este es un relato muy personal, que apunta a pedir perdón a los que quedan. Pero también hay que investigar si ese texto fue escrito por su voluntad y no como una obligación, porque ahí también podría haber homicidio".

"Tengo la impresión que Fiscalía está pensando en pericias en términos criminalísticos y que no sólo se fije en la letra, sino que también en el contenido", advierte el especialista.