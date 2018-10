Un iceberg perfectamente rectangular está llamando la atención de la comunidad científica

La ‘operación IceBridge’ es un proyecto de la NASA por el que utilizan aeronaves para fotografiar el hielo presente en la Tierra, de tal forma que se puedan entender las conexiones entre las regiones polares y el cambio climático global. En uno de esos vuelos, la NASA consiguió una imagen que está dando mucho de qué hablar.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z

— NASA ICE (@NASA_ICE) October 17, 2018