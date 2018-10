¿Se irán a regiones? Mira el destino de las micros del Transantiago que comienzan a salir del sistema a partir de enero

Es definitivo. Desde este martes, los buses celestes de Alsacia comienza a desaparecer, luego que la compañía Express absorbiera 10 servicios de esta compañía. Así, las líneas 101, 101c, 103, 106, 107, 107c, 107y, 108, 117 y 117c, con el correr de los días pasarán a ser naranjas y, ya para enero varias máquinas que cumplieron su vida útil serán reemplazados por máquinas Euro VI, rojas mezcladas con gris, todas con wifi y piso bajo.

En la primera quincena, serán 65 máquinas las que se van y, en el resto del mes, 148 más dejarán de recorrer Santiago. ¿Se irán a regiones, tal como lo hicieron las amarillas en el pasado?

Chatarra

Desde la Dirección de Transporte Público Metropolitano (Dtpm), indican que no y que estas sólo servirán para chatarra. "Todas las máquinas que oficialmente cumplen su vida útil, no podrán ser utilizadas nuevamente en otro tipo de servicios", indicó a Publimetro el jefe de esa unidad, Fernando Saka.

"Esta decisión está amparada en resguardar la seguridad de los usuarios, en el sentido de seguir dotando al sistema de vehículos de alto estándar", precisó.

Es más, con el objetivo que las regiones también puedan progresar en materia de movilidad, lo que se invierta en Santiago también tiene una réplica en el resto del país "por medio de subsidios que han sido provistos con fondos espejos”, acotó la autoridad.

Ya para marzo habrán al menos 461 buses fuera del sistema, en su mayoría "micros oruga", las que se sumarán a la de otras empresas del Transantiago que también tengan máquinas viejas. "Esta decisión no es antojadiza, debido a que está amparada en los mismos contratos, los cuales exigen a los operadores el cambio cuando se cumple la vida útil", precisa Saka.

¿Amarillas en regiones?

¿Por qué las amarillas sí pudieron y el Transantiago no? "Porque en regiones, antes, se pedía una antigüedad de 18 años", indica a Publimetro Cristián Marinakis, hijo de Demetrio, el "Rey de las Amarillas".

Afirma que aunque las micros que salen del Transantiago tienen menos años que eso, de igual forma "no sirven para nada".

"Las que van a salir tienen motores muy grandes, no están diseñadas para regiones. Allá no hay técnicos para solucionar una falla y no hay calles para estas micros. Para lo único que sirven, es para chatarra", reitera Marinakis.