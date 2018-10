"Ingrese si cree que los hombres son del género superior": Polémica en escuela de Utah por carteles sexistas en la "semana de los hombres"

Una escuela secundaria en el sur de Utah está bajo fuego luego de que se colocaron varios carteles sexistas alrededor de la escuela el lunes y salieron a la luz por redes sociales cuando se inició la "Semana de los hombres".

El evento respaldado por la escuela en Snow Canyon High School se lleva a cabo entre el 22 y el 26 de octubre y presenta eventos como la lucha de brazos, la bola de esquiva y un torneo Super Smash Brothers, informó The Spectrum .

How is this ok? Snow Canyon High School's Men's Week. @KUTV2News pic.twitter.com/TExcUU2kwD

Steve Dunham, director de comunicaciones del Distrito Escolar del Condado de Washington, dijo que los carteles no fueron aprobados por la escuela. Presentaron mensajes sexistas e insensibles y fueron criticados en una publicación de Facebook eliminada desde entonces, según el periódico.

"¿Cuál es el punto de vista de una mujer? La ventana de la cocina", decía un cartel, según el periódico. "¿Cómo ciegas a una mujer? Pon un parabrisas frente a ella", y en otro se lee los hombres son "el género superior".

hi I love utah but often times my home state is trash, these are signs put up in Snow Canyon High School for "men's week" pic.twitter.com/iCRWNXFYj8

