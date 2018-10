Ola de correos bomba: así era uno de los explosivos enviados a la cadena CNN

Una serie de explosivos enviados a las viviendas de Hillary Clinton, del ex presidente Barack Obama, una legisladora demócrata, el filántropo George Soros y a las oficinas en Nueva York del canal de noticias CNN fueron interceptados por las autoridades esta semana, en un inusual intento de violencia contra figuras despreciadas por sectores de derecha.

Todos los artefactos parecen venir de la misma persona, informó John Miller, director del departamento antiterrorista de la Policía de Nueva York.

En CNN fueron hallados dos paquetes, uno era efectivamente un explosivo y el otro contenía un polvo blanco. Según las imágenes filtradas por medios norteamericanos, uno de los correos estaba dirigido al ex director de la CIA John Brennan, invitado frecuente en la cadena de noticia y crítico de la administración Trump, y tenía como emisora a la legisladora Wasserman.

PHOTO: CBS News has obtained a photo showing the explosive device sent to former CIA Director John Brennan at the CNN bureau in New York. The package has Democratic Rep. Debbie Wasserman Schultz's Florida office as the return address. https://t.co/e2hhbMxlJc pic.twitter.com/KPXvtz5IR7

